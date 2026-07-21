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पलामू एमएमसीएच प्रबंधन ने 20 होमगार्ड जवानों की सेवा वापिस की, अधीक्षक ने कमांडेंट को लिखा पत्र

पलामू एमएमसीएच प्रबंधन ने 20 होमगार्ड जवानों की सेवा वापिस कर दी है. खबर में पढ़िए पूरा माजरा.

MMCH returned Home Guards services
मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 8:22 PM IST

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पलामू: पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सुरक्षा में तैनात 20 होमगार्ड के जवानों को वापिस कर दिया गया है. एमएमसीएच में 50 की संख्या में होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया था. नियमों को हवाला देकर 20 होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी से वापस कर दिया गया है. 21 जुलाई को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधीक्षक ने इस संबंध में होमगार्ड के कमांडेंट को एक पत्र लिखा गया है.

अधीक्षक ने क्या लिखा है पत्र में

पत्रांक संख्या 053 के अनुसार एमएमसीएच के अधीक्षक ने कमांडेंट से कहा है कि विभागीय पत्रांक 219(9) ब, रांची दिनांक 17.07.2026 के अनुसार 30 सुरक्षा कर्मी को ही रखने का निर्देश प्राप्त है. अतः मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रतिनियुक्ति 20 होमगार्ड जवानों को वापस किया जा रहा है. पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अजय कुमार से मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया.

कमांडेंट ने दिया एमओयू का हवाला

इधर, होमगार्ड के कमांडेंट दीपक कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 50 की संख्या में होमगार्ड के जवानों की तैनाती थी. तैनाती से पहले एमओयू हुआ था. एमओयू में हर पहलुओं की जानकारी उपलब्ध करवा दी जाती है. संबंधित जवान का वेतन भी एमओयू करने वालों को देना पड़ता है. पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है.

होमगार्ड संगठन सचिव ने किया निर्णय का विरोध

इधर, होमगार्ड संगठन के सचिव राजीव तिवारी ने कहा कि इस निर्णय का संवैधानिक रूप से पुरजोर विरोध किया जाएगा. दरअसल, पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अक्सर हंगामे की खबरें निकलकर सामने आती हैं. होमगार्ड जवानों की तैनाती को कम करने के बाद मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा को बहाल रखना एक बड़ी चुनौती होगी.

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