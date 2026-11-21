गरीबों के राशन पर डाका! सरकारी गोदाम से गायब हो गया 5 करोड़ से ज्यादा का अनाज, अब चैनपुर में भी खुल रही परतें
पलामू में बैरिया गोदाम से 5 करोड़ 11 लाख 80 हजार रुपये के अनाज घोटाले का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट- नीरज कुमार
Published : November 21, 2026 at 3:12 PM IST
पलामू: जिले में करोड़ों रुपये के अनाज घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है. खाद्य आपूर्ति विभाग के बैरिया स्थित गोदाम से 5 करोड़ 11 लाख 80 हजार रुपये के अनाज का घोटाला उजागर हुआ है. इसी तरह विभाग के चैनपुर स्थित गोदाम में भी बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद वहां भी जांच शुरू कर दी गई है. चैनपुर गोदाम की जांच के लिए राज्यस्तरीय टीम पहुंची हुई है, जिसकी निगरानी खाद्य आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी कर रहे हैं.
गोदाम से गायब मिला 12,795 क्विंटल अनाज
जानकारी के अनुसार, पलामू में खाद्य आपूर्ति विभाग के बैरिया स्थित गोदाम की मई 2026 में जांच की गई थी. जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई. लगातार चली जांच प्रक्रिया के बाद गोदाम से कुल 12,795 क्विंटल अनाज गायब पाया गया. खाद्य आपूर्ति विभाग अनाज की कीमत 40 रुपये प्रति किलो की दर से आंकता है, जिसके हिसाब से यह घोटाला 5.11 करोड़ रुपये से अधिक का बैठता है.
गोदाम प्रबंधक समेत तीन लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी
बैरिया अनाज घोटाले के मामले में तत्कालीन जनसेवक सह गोदाम प्रबंधक इंद्रेश प्रजापति, नकुल मेहता और कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. मामले की जांच की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर अमित कुमार द्विवेदी को सौंपी गई है, जिन्होंने जांच शुरू कर दी है. खाद्य आपूर्ति विभाग ने घोटाले से जुड़े सभी अहम दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं. एफआईआर दर्ज करने से पहले तीनों आरोपियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था और गायब अनाज के बदले 40 रुपये प्रति किलो की दर से राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था. तथ्यात्मक जवाब नहीं मिलने के बाद यह कानूनी कार्रवाई की गई है.
अधिकारियों ने क्या कहा?
जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि चैनपुर गोदाम की गहन जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. जांच के लिए राज्य स्तर की टीम पलामू आई हुई है. वहीं, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि बैरिया अनाज घोटाले से संबंधित मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
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