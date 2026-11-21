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गरीबों के राशन पर डाका! सरकारी गोदाम से गायब हो गया 5 करोड़ से ज्यादा का अनाज, अब चैनपुर में भी खुल रही परतें

समाहरणाल ( ETV Bharat )

पलामू: जिले में करोड़ों रुपये के अनाज घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है. खाद्य आपूर्ति विभाग के बैरिया स्थित गोदाम से 5 करोड़ 11 लाख 80 हजार रुपये के अनाज का घोटाला उजागर हुआ है. इसी तरह विभाग के चैनपुर स्थित गोदाम में भी बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद वहां भी जांच शुरू कर दी गई है. चैनपुर गोदाम की जांच के लिए राज्यस्तरीय टीम पहुंची हुई है, जिसकी निगरानी खाद्य आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी कर रहे हैं.

गोदाम से गायब मिला 12,795 क्विंटल अनाज