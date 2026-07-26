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सरकारी टीचर को नहीं मिली छुट्टी, गर्भ में ही हुई बच्चे की मौत, डीईओ और दो क्लर्क के खिलाफ एफआईआर के लिए आवदेन

पलामू: जिले के तरहसी स्थित सिलदलिया प्लस 2 हाई स्कूल में तैनात गर्भवती सरकारी शिक्षिका भारती पांडेय को मातृत्व अवकाश नहीं मिलने के कारण गंभीर घटना घटी है. चैनपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत भारती पांडेय अंतिम महीने की गर्भवती थीं. स्कूल में ही प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गर्भ में ही उनके बच्चे की मौत हो गई.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, रिश्वत मांगने का भी दावा

घटना के बाद नाराज परिजनों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और शिक्षा विभाग के दो क्लर्कों पर लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का आरोप है कि छुट्टी स्वीकृत कराने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक और क्लर्क ईश्वरी दयाल राम व अरुण कुमार गिरी ने 50 हजार रुपये की घूस मांगी थी. भारती पांडेय लगातार अधिकारियों से छुट्टी की गुहार लगा रही थीं, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई. शिक्षक संघ के नेताओं के साथ उन्होंने पलामू डीसी से मुलाकात भी की थी. डीसी ने जिला शिक्षा अधीक्षक को मामले में जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, इसके बावजूद छुट्टी नहीं मिल सकी.

शिक्षिका के पति का बयान (ETV Bharat)

पति ने जताई नाराजगी, थाने में दी शिकायत

शिक्षिका भारती पांडेय के पति मुकेश कुमार तिवारी ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनके बच्चे की मौत हो गई है और पत्नी अभी भी जीवन और मौत से जूझ रही है. उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक तथा दो क्लर्कों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मेदिनीनगर टाउन थाना में आवेदन दिया है.