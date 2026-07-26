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सरकारी टीचर को नहीं मिली छुट्टी, गर्भ में ही हुई बच्चे की मौत, डीईओ और दो क्लर्क के खिलाफ एफआईआर के लिए आवदेन

पलामू में गर्भवती शिक्षिका को छुट्टी नहीं मिली. आरोप है कि इसके कारण महिला के बच्चे की मौत गर्भ में ही हो गई.

GOVERNMENT TEACHER PLIGHT IN PALAMU
प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Images)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 8:53 PM IST

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पलामू: जिले के तरहसी स्थित सिलदलिया प्लस 2 हाई स्कूल में तैनात गर्भवती सरकारी शिक्षिका भारती पांडेय को मातृत्व अवकाश नहीं मिलने के कारण गंभीर घटना घटी है. चैनपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत भारती पांडेय अंतिम महीने की गर्भवती थीं. स्कूल में ही प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गर्भ में ही उनके बच्चे की मौत हो गई.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, रिश्वत मांगने का भी दावा

घटना के बाद नाराज परिजनों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और शिक्षा विभाग के दो क्लर्कों पर लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का आरोप है कि छुट्टी स्वीकृत कराने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक और क्लर्क ईश्वरी दयाल राम व अरुण कुमार गिरी ने 50 हजार रुपये की घूस मांगी थी. भारती पांडेय लगातार अधिकारियों से छुट्टी की गुहार लगा रही थीं, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई. शिक्षक संघ के नेताओं के साथ उन्होंने पलामू डीसी से मुलाकात भी की थी. डीसी ने जिला शिक्षा अधीक्षक को मामले में जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, इसके बावजूद छुट्टी नहीं मिल सकी.

शिक्षिका के पति का बयान (ETV Bharat)

पति ने जताई नाराजगी, थाने में दी शिकायत

शिक्षिका भारती पांडेय के पति मुकेश कुमार तिवारी ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनके बच्चे की मौत हो गई है और पत्नी अभी भी जीवन और मौत से जूझ रही है. उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक तथा दो क्लर्कों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मेदिनीनगर टाउन थाना में आवेदन दिया है.

पुलिस और जिला शिक्षा पदाधिकारी की प्रतिक्रिया

मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि परिजनों का आवेदन प्राप्त हो गया है और पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है. वहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार ने सभी आरोपों को निराधार बताया है.

इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर लिखा और अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है. भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि पूरे मामले में अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण एक निर्दोष जान चली गई है.

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