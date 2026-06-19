पलामू के सूखा प्रभावित इलाके में दूसरे किसानों के लिए रोल मॉडल बने ये किसान, आम की बागवानी ने बदल दी किस्मत
पलामू के जमुने जैसे सूखे इलाके में एक किसान ने आम की बागवानी करके खुद को रोल मॉडल की तरह पेश किया है.
Published : June 19, 2026 at 2:55 PM IST
पलामू: सूखे से प्रभावित इलाकों में किसानों के लिए एक दंपती ने रोल मॉडल पेश किया है. दंपती ने परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी शुरू की है. बागवानी की बदौलत अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं. पलामू के सदर प्रखंड के जमुने के रहने वाले किसान राजगोविंद पाल और उनकी पत्नी रीता देवी 2022 तक परंपरागत रूप से खेती करते थे. दोनों खेत में धान और गेहूं जैसी फसल का उत्पादन किया करते थे, जिसमें उन्हें काफी नुकसान हो रहा था. राजगोविंद पाल के जिस क्षेत्र में खेत हैं, उस इलाके में सिंचाई के साधन बेहद कम उपलब्ध हैं.
किसानों को बारिश के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता था. जिसके बाद राजगोविंद पाल बागवानी से जुड़े और शुरुआती दौर में नींबू लगाया. बाद में राजगोविंद पाल और उनकी पत्नी ने करीब दो एकड़ में आम की बागवानी शुरू की, जिससे उन्हें अब हजारों की आमदनी हो रही है.
छत्तीसगढ़ के रायपुर में देखी थी आम की बागवानी, फिर बदल दिया खेती का तरीका
राजगोविंद पाल प्रगतिशील किसान रहे हैं जबकि उनकी पत्नी रीता देवी, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं. राज गोविंद पाल सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ में बागवानी को देखने गए थे, उन्हें वहीं से बागवानी की प्रेरणा मिली है.
रायपुर से लौटने के बाद उन्होंने बागवानी करने की सोची. इसी क्रम में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा उन्हें और उनकी पत्नी को प्रोत्साहित किया गया. पत्नी, दीदी बाड़ी योजना से जुड़ी हैं. जेएसएलपीएस और मनरेगा के तहत बागवानी के लिए सहायता उपलब्ध करवाई गई. राजगोविंद पाल और उनकी पत्नी ने दो अलग-अलग जगह पर बागवानी की और अब हजारों की आमदनी कर रहे हैं.
छत्तीसगढ़ के रायपुर में सरकार की तरफ से भ्रमण के लिए गए हुए थे. वहीं पर बागवानी को देखा था, जिससे मुझे प्रेरणा मिली. वापस लौटने के बाद मैंने अपने खेत में बागवानी लगाने के लिए खेत को समतल करवाया. शुरुआत में नींबू की बागवानी की थी लेकिन बाद में आम की बागवानी शुरू की और मुझे अच्छी आमदनी हो रही है. जेएसएलपीएस और मनरेगा की तरफ से मुझे सहायता उपलब्ध करवाई गई थी. यहां सिंचाई के बेहद ही कम साधन मौजूद थे, जिस कारण धान और गेहूं की खेती में नुकसान उठाना पड़ रहा था: राजगोविंद पाल, किसान, जमुने
बागवानी से हो रही आमदनी के कारण ही परिवार चल रहा है. धान, गेहूं की उपज से नुकसान हो रहा था. सिंचाई का साधन मौजूद नहीं था. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से मुझे सहायता उपलब्ध करवाई गई थी और ट्रेनिंग भी दी गई: रीता देवी, राज गोविंद पाल की पत्नी
पलामू में 6967 एकड़ में हुई है आम की बागवानी
बता दें कि पलामू में किसानों को बागवानी एवं गैर परंपरागत खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. मनरेगा और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन के सहयोग से पूरे जिले में 6967 एकड़ में आम की बागवानी की गई है. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से दीदी बाड़ी योजना से किसानों को जोड़ा जा रहा है, जबकि मनरेगा के तहत किसानों को आम की बागवानी के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है. जेएसएलपीएस के माध्यम से पलामू में बड़े पैमाने पर आम की बागवानी की गई है और बागवानी के लिए सहायता उपलब्ध करवाई गई है. जेएसएलपीएस किसानों से आम की खरीदारी भी कर रहा है और बाहर के राज्यों में बेच भी रहा है.
बेहद ही कम संसाधन में एक से दो एकड़ में आम की बागवानी कर किसान अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं. शुरूआत में किसानों को समझाना एक बड़ी चुनौती रहती है लेकिन समझ में आ जाने के बाद वह बागवानी करने लगते हैं. दीदी बाड़ी योजना से सहायता उपलब्ध करवाई जाती है. किसान राज गोविंद पाल एवं उनकी पत्नी को आम की बागवानी के लिए प्रेरित किया गया था, जिसके बाद दोनों योजना से जुड़े थे: मधुलिका दुबे, जेएसएलपीएस
प्रत्येक दूसरे वर्ष सुखाड़ की समस्या से जूझता है पलामू
पलामू का इलाका हर दूसरे साल में सूखे की समस्या से जूझता है. 2026 में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. जून के महीने में औसत से बेहद ही कम बारिश हुई है. 2025 में एक दशक बाद पहली बार लक्ष्य से अनुसार धान की रोपनी हुई थी. पलामू के इलाके में बारिश के पानी पर ही खेती निर्भर है. पलामू के किसानों को कम बारिश में होने वाली खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें प्रेरित भी किया जा रहा है.
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