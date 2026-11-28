पलामू में बड़ा खुलासा: जिसका अंतिम संस्कार हुआ, वह पुलिस जवान नहीं कोई और था! DNA रिपोर्ट से मचा हड़कंप
पलामू के लेस्लीगंज से बरामद शव के DNA रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शव पुलिस जवान विजय उरांव का नहीं था. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 28, 2026 at 3:00 PM IST
पलामू: पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से 22 अगस्त 2025 को बरामद हुए एक अज्ञात शव के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जिस शव को झारखंड पुलिस के जवान विजय उरांव का मानकर उनके परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, वह असल में उनका था ही नहीं. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की डीएनए (DNA) रिपोर्ट ने इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा दी है और पुलिस की शुरुआती जांच को पूरी तरह से पलट दिया है.
डीएनए रिपोर्ट से खुली असली पहचान, सुदामा भूइयां का था शव
ताजा डीएनए जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया है कि लेस्लीगंज से बरामद शव पलामू के सदर थाना क्षेत्र के चियांकि निवासी पुलिस जवान विजय उरांव का नहीं था. यह शव सतबरवा थाना क्षेत्र के कमरू गांव के रहने वाले सुदामा भूइयां का था. इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.
कैसे हुई थी शव की पहचान में बड़ी चूक?
अगस्त 2025 में जब पुलिस ने शव बरामद किया था, तब सबसे पहले विजय उरांव के परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और शव की शिनाख्त विजय के रूप में की थी. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद हिंदू रीति-रिवाज से उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. हालांकि, अंतिम संस्कार के कुछ समय बाद कमरू गांव की रहने वाली मंजू देवी थाने पहुंचीं और दावा किया कि बरामद शव उनके लापता पति सुदामा भूइयां का है.
थाना प्रभारी ने की एफएसएल रिपोर्ट की पुष्टि
मामले में दो परिवारों के दावों के बाद पलामू पुलिस ने सितंबर 2025 में पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित रखे गए बिसरा (Viscera) और दोनों परिवारों के डीएनए सैंपल जांच के लिए एफएसएल (FSL) भेजे थे.
"एफएसएल की रिपोर्ट पलामू पुलिस को मिल गई है. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बरामद शव पुलिस जवान विजय उरांव का नहीं है, बल्कि सुदामा भूइयां नामक व्यक्ति का है. इस रिपोर्ट के आधार पर पलामू पुलिस आगे के कदम उठाएगी और पूरे मामले में नए सिरे से जांच को आगे बढ़ाएगी." - उत्तम कुमार राय, थाना प्रभारी, लेस्लीगंज
देवघर श्रावणी मेला ड्यूटी से लापता हुए थे जवान विजय उरांव
झारखंड पुलिस के जवान विजय उरांव मुसाबनी में पदस्थापित थे और अगस्त 2025 में उनकी ड्यूटी देवघर के श्रावणी मेला में लगाई गई थी. ड्यूटी के दौरान ही 8 अगस्त 2025 को वे रेलवे स्टेशन से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे. दूसरी ओर, सुदामा भूइयां 19 अगस्त 2025 से लापता थे, जिसकी सूचना उनकी पत्नी मंजू देवी ने सतबरवा थाने में दर्ज कराई थी.
मुआवजा अटका, अब जवान की तलाश के लिए उच्च अधिकारियों से मिलेंगे परिजन
शव की पहचान को लेकर उपजे विवाद के कारण विजय उरांव के परिजनों को अब तक सरकारी नियमानुसार मिलने वाला मुआवजा और राहत राशि भी नहीं मिल पाई है. डीएनए रिपोर्ट आने के बाद अब यह साफ हो गया है कि विजय उरांव का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे उनके परिवार का संकट और गहरा गया है. परिजनों ने पलामू पुलिस को बताया है कि वे जल्द ही विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर जवान विजय उरांव की सकुशल बरामदगी और तलाश तेज करने की मांग करेंगे.
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