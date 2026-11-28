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पलामू में बड़ा खुलासा: जिसका अंतिम संस्कार हुआ, वह पुलिस जवान नहीं कोई और था! DNA रिपोर्ट से मचा हड़कंप

लेस्लीगंज थाना ( ETV Bharat )

पलामू: पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से 22 अगस्त 2025 को बरामद हुए एक अज्ञात शव के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जिस शव को झारखंड पुलिस के जवान विजय उरांव का मानकर उनके परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, वह असल में उनका था ही नहीं. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की डीएनए (DNA) रिपोर्ट ने इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा दी है और पुलिस की शुरुआती जांच को पूरी तरह से पलट दिया है.

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