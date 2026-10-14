पलामू प्रमंडल SC की राजनीति का बड़ा केंद्र! ब्रज मोहन राम के राज्यपाल बनने और बैद्यनाथ राम के राज्यसभा सांसद बनने के बाद चर्चा तेज
पलामू में अनुसूचित जाति की राजनीतिक जमीन मजबूत मानी जाती है. इस कारण सभी पार्टियों की पलामू पर नजर है.रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : October 14, 2026 at 7:36 PM IST
पलामूः पलामू प्रमंडल पूरे झारखंड में अनुसूचित जाति की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है. भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति अन्य राजनीतिक दलों की नजर पलामू प्रमंडल के अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर रही है. अनुसूचित जाति के वोट बैंक को लेकर राजनीतिक दल चर्चित चेहरों को आगे कर रहे हैं. पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है. जिसके बाद पलामू प्रमंडल एक बार फिर से पूरे झारखंड में अनुसूचित जाति की राजनीति को लेकर चर्चा के केंद्र में है.
जून 2026 में पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा सांसद बनाया था. बैद्यनाथ राम को राज्यसभा सांसद बनाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अनुसूचित जाति की राजनीति में एक बड़ा संदेश दिया था. पांच महीने बाद भारतीय जनता पार्टी के ब्रजमोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है. इसके बाद एक बार फिर से पलामू में अनुसूचित जाति की राजनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.
पलामू प्रमंडल में अनुसूचित जाति का वोट बैंक मजबूत
पलामू प्रमंडल अनुसूचित जाति की राजनीति का एक बड़ा केंद्र के साथ-साथ एक बड़ा वोट बैंक भी रहा है. पूरे झारखंड में पलामू प्रमंडल में ही सबसे अधिक अनुसूचित जाति का वोट बैंक है. पलामू जिला में अनुसूचित जाति की आबादी 27.65%, गढ़वा में 12%, लातेहार में 21.31 प्रतिशत आबादी है. वहीं पलामू प्रमंडल के सिर्फ लातेहार जिला में 43 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है.
झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है. जिसमें से एकमात्र पलामू लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है. पलामू प्रमंडल में नौ विधानसभा सीट हैं. जिनमें से लातेहार और छतरपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है. पलामू प्रमंडल में अनुसूचित जाति के राजनीतिक दल आगामी परिसीमन का भी आकलन कर रहे हैं. पलामू प्रमंडल में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा सीट बढ़ सकती है या लोकसभा सीट बढ़ सकती है.
1967 में रिजर्व हुआ था पलामू लोकसभा सीट
1967 में पलामू लोकसभा सीट रिजर्व हुआ था. जिसके बाद पलामू के इलाके में अनुसूचित जाति के लिए एक मजबूत राजनीति की शुरुआत हुई थी. हालांकि अंग्रेजों के शासनकाल में 1936 में जीतू राम ने अनुसूचित जाति की राजनीति की नींव रखी थी. अंग्रेजों के शासनकाल में अंतिम सरकार के लिए 1937 और 1946 में हुए चुनाव में जीतू राम जीते थे. 1952 में लेस्लीगंज सह छत्तरपुर से विधायक बने थे. 1952 में देवचंद राम पासी हुसैनाबाद सह गढ़वा विधायक. 1957 में भवनाथपुर से रामदेनी राम, जबकि 1957 में लेस्लीगंज से रामकृष्ण राम चुनाव जीते थे. 1967 में रामदेव राम ने अनुसूचित जाति के राजनीति को आगे बढ़ाया था और पांकी से चुनाव जीता था. बिश्रामपुर से जागेश्वर राम जीते थे.
वहीं 1967 में पलामू लोकसभा सीट रिजर्व हुई थी. जिसके बाद कमला कुमारी लगातार चार बार पलामू से सांसद रहीं थीं. वर्तमान में विष्णुदयाल राम पलामू के सांसद हैं. 1980 में पहली बार राधाकृष्ण किशोर चुनाव जीते थे, जबकि कांग्रेस की वर्तमान जिला अध्यक्ष विमला कुमारी भी एक बड़ा चेहरा हैं.
“अंग्रेजों के शासनकाल में 1936 और 1946 में हुए चुनाव में जीतू राम जीते थे. यहीं से अनुसूचित जाति की राजनीति की बड़ी नींव रखी गई थी. बाद के दिनों में रामदेव राम और मालदीव राम ने इसे आगे बढ़ाया था और 1967 के बाद से पलामू प्रमंडल में मजबूत राजनीति की शुरुआत हुई थी . 1967 से जनसंघ की अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर नजर रही है.”- प्रभात मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार
पलामू के अनुसूचित जाति वोट बैंक पर भाजपा की पकड़
पलामू के अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ रही है. 2014 के बाद से लगातार तीन बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विष्णुदयाल राम चुनाव जीते हैं. राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष शिवधारी राम पलामू प्रमंडल के गढ़वा के जिला के रहने वाले थे. हालांकि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस तरफ से एक बड़ा चेहरा हैं. बैद्यनाथ राम को राज्यसभा सदस्य बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पलामू प्रमंडल के अनुसूचित जाति की राजनीति में अपना कदम रखा है.
“भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, लेकिन निश्चित रूप से ब्रजमोहन राम के राज्यपाल बनने के बाद अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक संदेश गया है. दलित समाज के बीच व्यापक संदेश गया है कि पहली बार कोई राज्यपाल बना है. राज्यपाल बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता बेहद खुश हैं.”- अमित तिवारी, जिलाध्यक्ष, भाजपा
“पलामू प्रमंडल दलित की राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है और कई लोग बड़े पदों तक गए हैं और जा रहे हैं. हालांकि पलामू प्रमंडल में अब तक जितना दलित आबादी का उत्थान होना चाहिए था वह नहीं हुआ है.”- संदीप पासवान, दलित नेता
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