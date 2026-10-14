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पलामू प्रमंडल SC की राजनीति का बड़ा केंद्र! ब्रज मोहन राम के राज्यपाल बनने और बैद्यनाथ राम के राज्यसभा सांसद बनने के बाद चर्चा तेज

ब्रज मोहन राम और बैद्यनाथ राम. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

पलामूः पलामू प्रमंडल पूरे झारखंड में अनुसूचित जाति की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है. भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति अन्य राजनीतिक दलों की नजर पलामू प्रमंडल के अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर रही है. अनुसूचित जाति के वोट बैंक को लेकर राजनीतिक दल चर्चित चेहरों को आगे कर रहे हैं. पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है. जिसके बाद पलामू प्रमंडल एक बार फिर से पूरे झारखंड में अनुसूचित जाति की राजनीति को लेकर चर्चा के केंद्र में है.

जून 2026 में पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा सांसद बनाया था. बैद्यनाथ राम को राज्यसभा सांसद बनाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अनुसूचित जाति की राजनीति में एक बड़ा संदेश दिया था. पांच महीने बाद भारतीय जनता पार्टी के ब्रजमोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है. इसके बाद एक बार फिर से पलामू में अनुसूचित जाति की राजनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.