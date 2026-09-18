पलामू में NH पर कटेगा ऑनलाइन चालान! नंबर प्लेट रीड करने वाले कैमरे लगाने की तैयारी, एक्सीडेंट को रोकना है मुख्य उद्देश्य
पलामू जिला प्रशासन नेशनल हाईवे पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है. नीरज कुमार
Published : September 18, 2026 at 7:00 PM IST
पलामू: नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को ऑनलाइन चालान भरना पड़ेगा. जिला प्रशासन, नेशनल हाईवे पर पहले चरण में एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर) कैमरा लगाने की तैयारी कर रहा है. नेशनल हाईवे के बाद यह कैमरा स्टेट हाईवे के साथ-साथ शहर के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर भी लगाया जाएगा.
कैमरे से स्पीड की मोनिटरिंग के साथ ट्रिपल राइड की भी निगरानी
इस योजना को पलामू पुलिस ने तैयार किया है और प्रस्ताव को भेजा है. सभी कैमरों को परिवहन विभाग से जोड़ा जाएगा ताकि रियल टाइम में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान कट सके. नेशनल हाईवे पर लगे कैमरे से स्पीड की मोनिटरिंग के साथ-साथ ट्रिपल राइड की भी निगरानी रखी जाएगी.
नेशनल हाईवे पर निगरानी
दरअसल, पलामू जिला प्रशासन ने सड़क हादसों को रोकने के लिए एक योजना तैयार की है. इस योजना में नेशनल हाईवे पर निगरानी को बढ़ाने की बात कही गई है. पलामू में जनवरी 2026 से अब तक सड़क हादसों में 172 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े 230 से भी ज्यादा है. सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले 70% मौत नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर हुई है. सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर पलामू पुलिस ने यह योजना तैयार की है.
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी. दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नेशनल हाईवे और वैसी जगह जहां सड़क दुर्घटनाओं की आशंका ज्यादा है, वहां एएनपीआर कैमरे लगाने का सुझाव दिया गया है. नए नेशनल हाइवे पड़वा-चियांकि के बीच कई जगह पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों को परिवहन विभाग के कार्यालय से जोड़ने को कहा गया है. जुड़ने के बाद ऑटोमेटिक फाइन की व्यवस्था हो जाएगी: कपिल चौधरी, एसपी
ट्रैफिक थाना खोलने का प्रस्ताव
पलामू में फिलहाल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का ऑफलाइन तरीके से चालान काटा जाता है. पलामू में 2026 में 1690 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया गया है, जिन में 1466 लोगों का हेलमेट नहीं लगाने के कारण ड्राइवर लाइसेंस को रद्द किया गया है.
इधर, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पलामू पुलिस अभियान चल रही है और लोगों को जागरूक कर रही है. ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए पलामू में ट्रैफिक थाना का भी प्रस्ताव है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद पलामू में ट्रैफिक थाना खोला जाएगा.
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