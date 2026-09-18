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पलामू में NH पर कटेगा ऑनलाइन चालान! नंबर प्लेट रीड करने वाले कैमरे लगाने की तैयारी, एक्सीडेंट को रोकना है मुख्य उद्देश्य

नेशनल हाईवे पर कैमरे लगाने की तैयारी ( Etv Bharat )

पलामू: नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को ऑनलाइन चालान भरना पड़ेगा. जिला प्रशासन, नेशनल हाईवे पर पहले चरण में एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर) कैमरा लगाने की तैयारी कर रहा है. नेशनल हाईवे के बाद यह कैमरा स्टेट हाईवे के साथ-साथ शहर के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर भी लगाया जाएगा.

कैमरे से स्पीड की मोनिटरिंग के साथ ट्रिपल राइड की भी निगरानी

इस योजना को पलामू पुलिस ने तैयार किया है और प्रस्ताव को भेजा है. सभी कैमरों को परिवहन विभाग से जोड़ा जाएगा ताकि रियल टाइम में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान कट सके. नेशनल हाईवे पर लगे कैमरे से स्पीड की मोनिटरिंग के साथ-साथ ट्रिपल राइड की भी निगरानी रखी जाएगी.

नेशनल हाईवे पर कैमरे लगाने की तैयारी (Etv Bharat)

नेशनल हाईवे पर निगरानी

दरअसल, पलामू जिला प्रशासन ने सड़क हादसों को रोकने के लिए एक योजना तैयार की है. इस योजना में नेशनल हाईवे पर निगरानी को बढ़ाने की बात कही गई है. पलामू में जनवरी 2026 से अब तक सड़क हादसों में 172 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े 230 से भी ज्यादा है. सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले 70% मौत नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर हुई है. सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर पलामू पुलिस ने यह योजना तैयार की है.