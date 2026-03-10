ETV Bharat / state

पलामू डीआईजी ने कोर्ट और पुलिस कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, कहा-टाइगर मोबाइल के जवानों की जिम्मेवारी होगी तय

पुलिस कंट्रोल रूम में डायल 112 का निरीक्षण करते पलामू डीआईजी किशोर कौशल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रिपोर्ट-नीरज कुमार.

पलामूः जिले के टाइगर मोबाइल के जवानों की जिम्मेवारी तय की जाएगी. जवान अपनी-अपनी बीट के हर एक नोट तैयार करेंगे और उससे संबंधित सूचनाओं को वरीय अधिकारियों के साथ साझा करेंगे. इकोनॉमिकल क्राइम को लेकर भी टाइगर मोबाइल के जवान नोट तैयार करेंगे और इनकी पेट्रोलिंग की भी समीक्षा की जाएगी. टाइगर मोबाइल के जवानों को उनके इलाके के संबंधित हर एक बिंदु पर जानकारी रखनी होगी.

डीआईजी ने कोर्ट और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया

दरअसल, पलामू के डीआईजी किशोर कौशल ने मंगलवार को पलामू कोर्ट की सुरक्षा और पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया. इस दौरान डीआईजी किशोर कौशल ने कई बिंदुओं पर निर्देश भी दिए हैं. डीआईजी ने ईटीवी भारत को बताया कि टाइगर मोबाइल के जवानों की जिम्मेदारी तय की गई है. अपने-अपने बीट की इलाके में सघनता से सभी पेट्रोलिंग करेंगे और पेट्रोलिंग की समय की भी समीक्षा की जाएगी. टाइगर मोबाइल के जवानों का एक शेड्यूल तैयार किया जाएगा. वैसे वक्त जब अपराध की या किसी घटना की संभावना रहती है उस वक्त विशेष निगरानी रखी जाएगी. डीआईजी ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में कंट्रोल रूम में सीसीटीवी को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं.