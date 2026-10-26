पलामू के MMCH में पोस्टमार्टम को लेकर डॉक्टरों की सामने आई लापरवाही, डीसी ने कॉल पर लगाई फटकार
पलामू के एमएमसीएच में पोस्टमार्टम को लेकर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आने पर डीसी ने मामले का संज्ञान लिया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 8:19 PM IST
पलामू: जिले के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में पोस्टमार्टम को लेकर डॉक्टरों की लापरवाही निकलकर सामने आई है. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने पोस्टमार्टम को लेकर सख्त रवैया अपनाया है. डीसी ने लापरवाही के मामले में सुपरिंटेंडेंट एवं संबंधित डॉक्टर को फटकार लगाई है और पूरे मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया है.
डॉक्टरों के देर से पहुंचने के बाद हुआ हंगामा
दरअसल, शनिवार को पलामू के विभिन्न इलाकों से मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में पोस्टमार्टम के लिए 6 डेड बॉडी पहुंची थीं, जिन दो डॉक्टरों को पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी सौंप गई थी, वह काफी देर से अस्पताल पहुंचे. संबंधित मामले को लेकर हंगामा भी हुआ था और लोग धरना पर भी बैठे.
जिम्मेदार डॉक्टरों को डीसी ने लगाई फटकार
डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सोमवार की देर शाम स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे. इसी बैठक में पोस्टमार्टम से संबंधित मामले पर उन्होंने पूछताछ करना शुरू किया था. इस बैठक में जिन दो डॉक्टरों की ड्यूटी थी, उन्हें भी बुलाया गया था लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंचे. डीसी ने बैठक में ही दोनों डॉक्टरों से बात की और उन्हें फटकार लगाई. डीसी ने पूरे मामले में डॉक्टरों के रोस्टर और उनके ड्यूटी के बारे में जानकारी ली है. जिसके बाद डीसी ने कहा कि यह बेहद ही गंभीर मामला है.
बैठक में अल्ट्रा साउंड मशीन को लेकर समीक्षा
बैठक में मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल अल्ट्रा साउंड मशीन के बारे में भी समीक्षा की गई. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मशीन महीनों से खराब है. अस्पताल प्रबंधन द्वारा कुछ पार्ट नहीं मंगवाए जा रहे हैं. डीसी ने बैठक में अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी जारी की है.
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