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पलामू के MMCH में पोस्टमार्टम को लेकर डॉक्टरों की सामने आई लापरवाही, डीसी ने कॉल पर लगाई फटकार

दरअसल, शनिवार को पलामू के विभिन्न इलाकों से मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में पोस्टमार्टम के लिए 6 डेड बॉडी पहुंची थीं, जिन दो डॉक्टरों को पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी सौंप गई थी, वह काफी देर से अस्पताल पहुंचे. संबंधित मामले को लेकर हंगामा भी हुआ था और लोग धरना पर भी बैठे.

जिम्मेदार डॉक्टरों को डीसी ने लगाई फटकार

डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सोमवार की देर शाम स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे. इसी बैठक में पोस्टमार्टम से संबंधित मामले पर उन्होंने पूछताछ करना शुरू किया था. इस बैठक में जिन दो डॉक्टरों की ड्यूटी थी, उन्हें भी बुलाया गया था लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंचे. डीसी ने बैठक में ही दोनों डॉक्टरों से बात की और उन्हें फटकार लगाई. डीसी ने पूरे मामले में डॉक्टरों के रोस्टर और उनके ड्यूटी के बारे में जानकारी ली है. जिसके बाद डीसी ने कहा कि यह बेहद ही गंभीर मामला है.