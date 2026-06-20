बच्ची की अपील सुन डीसी पहुंचे उसके घर, दिव्यांग माता-पिता से की मुलाकात, परिवार को दिलाया सरकारी योजनाओं का लाभ
पलामू में जब एक बच्ची ने अपने घर और परिवार की खराब हालत दिखाते हुए वीडियो बनाया तो डीसी खुद उसके घर पहुंचे.
Published : June 20, 2026 at 5:33 PM IST
पलामू: एक बच्ची की मार्मिक अपील के बाद पलामू डीसी खुद बच्ची के घर पहुंचे. उससे मुलाकात की और उसके परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ा. दरअसल, पलामू के चैनपुर प्रखंड के अवसाने गांव की रहने वाली बच्ची ललिता कुमारी ने डीसी से अपील करने हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था. यह वीडियो वायरल हुआ तो डीसी के पास भी पहुंचा, जिसके बाद डीसी खुद उससे मिलने पहुंच गए.
वीडियो में बच्ची ने अपने घर की हालत दिखाई और डीसी साहब से अपील करते हुए कहा था कि उसके मम्मी पापा दोनों दिव्यांग हैं. उनके पास रहने के लिए घर नहीं है. बरसात में उन्हें बहुत दिक्कत होती है. उनका घर टूट गया है. बच्ची ने बताया था कि उसके परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है. करीब 15 सेकंड के इस वीडियो में बच्ची ने अपने परिवार की आर्थिक हालात और दशा बतायी थी.
बच्ची की मार्मिक अपील के बाद पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत शनिवार को अवसाने गांव में बच्ची के घर पहुंचे. बच्ची ललिता कुमारी सातवीं क्लास की छात्रा है. उसके पिता चिंटू चौधरी और मां दोनों दिव्यांग है. उसके छह भाई बहन हैं, पूरा परिवार जर्जर झोपड़ी में रह रहा था.
डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बच्ची के पूरे परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा. उन्होंने परिवार को राशन भी उपलब्ध करवाया है, साथ ही परिवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया. उन्होंने बच्ची से मुलाकात कर उसका हौसला भी बढ़ाया.
डीसी ने कहा कि बच्ची ने साहसी काम किया है और अपने परिवार की समस्याओं से अवगत कराया है. इस दौरान किसी ने ललिता की एक बहन का खुद से स्कूल में नामांकन कराया. डीसी ने परिवार के सभी बच्चों को पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध करवाई और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है.
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