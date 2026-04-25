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पलामू में उपायुक्त के निरीक्षण में गायब मिले सीओ, लिपिक ने बोला झूठ, डीसी ने लगाई फटकार

पलामू में डीसी द्वारा सतबरवा अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान सीओ गायब मिले.

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सतबरवा अंचल कार्यालय में पदाधिकारियों से बात करते डीसी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 25, 2026 at 7:50 PM IST

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पलामू: शनिवार को सतबरवा अंचल और प्रखंड कार्यालय का पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में सतबरवा के सीओ सह प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित नहीं मिले. जबकि कार्यालय में सरकारी कर्मियों की उपस्थिति बेहद ही कम थी. कार्यालय में सिर्फ एक लिपिक और कुछ अन्य कर्मी मौजूद थे.

हालात को देखते हुए डीसी नाराज हुए और पूरे मामले में सभी कर्मियों की स्थिति का जायजा लिया. डीसी द्वारा पूछे जाने पर लिपिक ने बताया कि सीओ सह बीडीओ कुछ देर में कार्यालय में आ जाएंगे. डीसी द्वारा जब मामले में जांच की गई तो पता चला कि सीओ रांची गए हैं. निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी कृष्णा मुरारी तिर्की के अनुपस्थित रहने पर डीसी ने तत्काल फोन कर जवाब-तलब किया और स्पष्ट किया कि भौतिक रूप से डीसी स्तर से अनुमति लेने के बाद ही मुख्यालय छोड़ें, ऐसे अनुपस्थित रहना बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

निरीक्षण को लेकर जानकारी देते डीसी (ईटीवी भारत)

लिपिक ने डीसी को दी गलत जानकारी

इसी क्रम में लिपिक दीपक कुमार द्वारा डीसी को गलत जानकारी दी गई. जिसके बाद डीसी ने मौके पर ही लिपिक को कड़ी फटकार लगाई. पलामू में पदभार ग्रहण करने के बाद डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सरकारी कार्यालय में लगातार सुधार का प्रयास कर रहे हैं और कई बिंदुओं पर निर्देश जारी कर रहे हैं. डीसी ने बताया कि सतबरवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया है. निरीक्षण के क्रम में यह बात सामने आई कि अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं आ रहे है.

लापरवाह पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

डीसी ने कहा कि ऐसे अधिकारी एवं कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं. वहीं प्रखंड कार्यालय में आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पहल की जा रही है. डीसी ने कार्यालय के मुख्य द्वार पर भी एक पिओन की तैनाती की बात कही. ताकि प्रखंड कार्यालय में बिचौलिया या असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न हो. उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय में आने वाले लोगों की डाटाबेस तैयार होगा और उनकी समस्याओं की भी जानकारी ली जाएगी.

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