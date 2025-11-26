ETV Bharat / state

डीसी के जनता दरबार को गंभीरता से नहीं ले रहे अधिकारी! बनाई गई चार सदस्यीय जांच समिति

पलामू डीसी समीरा एस ने जनता दरबार के प्रति काम में भारी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक जांच समिति का गठन किया है.

Palamu Collectorate
पलामू समाहरणालय (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 26, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: डीसी के जनता दरबार को पलामू के अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. दरअसल एक ही शख्स कई बार अपनी फरियाद लेकर डीसी के जनता दरबार में पहुंच रहा है. स्थिति को देखते हुए पलामू डीसी समीरा एस ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इस पूरे मामले में डीडीसी जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अधिकारियों को मिलाकर एक जांच समिति गठित की गई है. जांच समिति गठित होने के मामले की पुष्टि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से की गई है.

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज

जांच समिति, डीसी के जनता दरबार के मामले को लेकर जांच करेगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करेगी. समिति यह भी जांच करेगी कि किन परिस्थितियों में लोगों की समस्याओं का समाधान अधिकारी नहीं कर रहे हैं? पलामू डीसी हर बुधवार एवं शुक्रवार को जनता दरबार लगाती हैं. जनता दरबार में पूरे जिले से लोग, अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं. इसी कड़ी में बुधवार को भी कई लोग जनता दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे.

पलामू डीसी ने दिए जांच के निर्देश

कई लोग तीसरी से चौथी बार डीसी के जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे. जनता दरबार में लगातार एक ही विभाग से एक ही शिकायत लगातार चौथी बार डीसी के पास पहुंची थी. जिसके बाद डीसी समीरा एस ने जांच के निर्देश दिये हैं. दरअसल, बुधवार को जनता दरबार में पलामू के कई इलाके से लोग पहुंचे थे और अपनी समस्याओं को डीसी के समक्ष रखा था.

ये भी पढ़े- धनबाद: लोगों की समस्याओं का होगा अब तुरंत समाधान, हफ्ते में दो दिन DC लगाएंगे जनता दरबार

पलामू में कृषि कानून के खिलाफ JMM का प्रदर्शन, DC ने लगाया जनता दरबार

पलामू से जल्द शुरू होगी हवाई यात्रा, उड़ान के लिए बिड की तैयारी, 20 सीटर विमान से शुरुआत की उम्मीद

TAGGED:

JANTA DARBAR IN PALAMU
PUBLIC COMPLAINTS IN JANTA DARBA
पलामू में जनता दरबार
जनता के काम में भारी लापरवाह
DC CONSTITUTES INQUIRY COMMITTEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.