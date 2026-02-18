ETV Bharat / state

पलामू में डीसी एसपी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग हुई पूरी

पलामू: निकाय चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग का कार्य पूरा हो गया है. बुधवार को मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग का अंतिम दिन था. इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होना है. पलामू के पांच अलग अलग क्षेत्रों में निकाय चुनाव होना है. पलामू के मेदिनीनगर में जीएलए कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जबकि वहीं से मतदान कर्मियों को रवाना भी किया जाएगा.

पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन ने बुधवार को मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का जायजा लिया एवं कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए. जिसके बाद डीसी और एसपी ने मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया. दोनों ने बहलोलवा, पहाड़ी और रेडमा पशुपालन मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है. इस दौरान मतदान केंद्रों पर वोटरों की सुविधा और सुरक्षा की समीक्षा की है.