पलामू में डीसी एसपी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग हुई पूरी

नगर निकाय चुनाव को लेकर पलामू डीसी और एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. साथ ही स्ट्रांग रूम का भी जायजा लिया.

MUNICIPAL ELECTION inspection
मतदान केंद्र का जायजा लेतीं डीसी और एसपी (ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 18, 2026 at 3:17 PM IST

पलामू: निकाय चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग का कार्य पूरा हो गया है. बुधवार को मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग का अंतिम दिन था. इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होना है. पलामू के पांच अलग अलग क्षेत्रों में निकाय चुनाव होना है. पलामू के मेदिनीनगर में जीएलए कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जबकि वहीं से मतदान कर्मियों को रवाना भी किया जाएगा.

पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन ने बुधवार को मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का जायजा लिया एवं कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए. जिसके बाद डीसी और एसपी ने मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया. दोनों ने बहलोलवा, पहाड़ी और रेडमा पशुपालन मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है. इस दौरान मतदान केंद्रों पर वोटरों की सुविधा और सुरक्षा की समीक्षा की है.

मतदान केंद्र निरीक्षण को लेकर जानकारी देतीं डीसी और एसपी (ईटीवी भारत)
पोलिंग पार्टी का तीसरा और अंतिम दिन का प्रशिक्षण कार्य पूरा हो गया है. स्ट्रांग रूम डिस्पैच एरिया की क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया गया है और समीक्षा की गई है. ट्रैफिक प्लान को भी देखा गया है और अगल-बगल के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया. मतदान केंद्र पर एंट्री और एग्जिट की सुविधा का भी जायजा लिया गया है एवं समीक्षा की गई है:- समीरा एस, डीसीप्रशिक्षण का कार्य पूरा हो गया है. डिस्पैच एरिया एवं स्ट्रांग रूम का जायजा लिया गया है. ट्रैफिक एवं विधि व्यवस्था का प्लान तैयार किया गया है. मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया है और अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं. आम लोगों को मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और उन्हें सुविधा उपलब्ध हो इसकी भी समीक्षा की गई है:- रीष्मा रमेशन, एसपीपलामू में 246 मतदान केंद्रों पर होनी है वोटिंग

पलामू के पांच अलग-अलग क्षेत्र में निकाय चुनाव होना है. मेदिनीनगर नगर निगम, बिश्रामपुर नगर परिषद, हुसैनाबाद, छतरपुर और हरिहरगंज नगर पंचायत के 246 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी. पलामू के मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जबकि पोलिंग पार्टी का डिस्पैच सेंटर भी बनाया गया है. वहीं जीएलए कॉलेज में ही वोटों की गिनती होनी है.

