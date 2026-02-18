पलामू में डीसी एसपी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग हुई पूरी
नगर निकाय चुनाव को लेकर पलामू डीसी और एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. साथ ही स्ट्रांग रूम का भी जायजा लिया.
Published : February 18, 2026 at 3:17 PM IST
पलामू: निकाय चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग का कार्य पूरा हो गया है. बुधवार को मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग का अंतिम दिन था. इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होना है. पलामू के पांच अलग अलग क्षेत्रों में निकाय चुनाव होना है. पलामू के मेदिनीनगर में जीएलए कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जबकि वहीं से मतदान कर्मियों को रवाना भी किया जाएगा.
पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन ने बुधवार को मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का जायजा लिया एवं कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए. जिसके बाद डीसी और एसपी ने मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया. दोनों ने बहलोलवा, पहाड़ी और रेडमा पशुपालन मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है. इस दौरान मतदान केंद्रों पर वोटरों की सुविधा और सुरक्षा की समीक्षा की है.
पलामू के पांच अलग-अलग क्षेत्र में निकाय चुनाव होना है. मेदिनीनगर नगर निगम, बिश्रामपुर नगर परिषद, हुसैनाबाद, छतरपुर और हरिहरगंज नगर पंचायत के 246 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी. पलामू के मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जबकि पोलिंग पार्टी का डिस्पैच सेंटर भी बनाया गया है. वहीं जीएलए कॉलेज में ही वोटों की गिनती होनी है.
