डायन हत्या के मामले में पलामू कोर्ट का फैसला, एक ही परिवार के चार सदस्य समेत छह को आजीवन कारावास की सजा

पलामू कोर्ट ने डायन हत्या के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Palamu court sentences six to life imprisonment in Murder on suspicion of witchcraft case
पलामू कोर्ट परिसर (पुरानी तस्वीर) (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 20, 2025 at 7:33 PM IST

पलामूः डायन बिसाही के शक में हुई हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार सदस्य समेत छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

इन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि ही देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. वहीं डायन भूत प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में दोषी पाते हुए छह माह की सजा व दो हजार रुपए जुर्माना और डायन भूत प्रतिषेध अधिनियम की धारा तीन में दोषी पाते हुए तीन माह की सजा व एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को सजा सुनाई है. जिन अभियुक्तों को सजा मिली है उनके नाम अमरेश रजवार, बबुआ उर्फ सुशील रजवार, सुनील रजवार, संजय रजवार, शर्मा रजवार, अनिल रजवार हैं. सुशील, सुनील, संजय एवं अनिल रजवार आपस में करीबी रिश्तेदार है. सभी अभियुक्त को सजा मिलने के मामले में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने पुष्टि की है.

दरअसल, साल 2021 में पलामू जिला में रेहला थाना क्षेत्र के गोदरमा के सुरेश रजवार नामक व्यक्ति शौच के लिए जा रहे थे, इसी क्रम में उन्हें अपनी पत्नी के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. उन्होंने घर लौट कर देखा कि उनकी पत्नी को अभियुक्तों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है और सभी भाग रहे हैं. गांव के ही रहने वाले अनिल रजवार ने महिला पर डायन-बिसाही का आरोप लगाते हुए हत्या की धमकी दी थी. इस पूरे मामले में मृतका के पति सुरेश रजवार ने नामजद एफआईआर दर्ज करवाया था. जिसके बाद कोर्ट में हुई सुनवाई में इनको दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गयी है.

डायन बिसाही के शक में हत्या
PALAMU COURT SENTENCES
LIFE IMPRISONMENT IN MURDER
MURDER ON SUSPICION OF WITCHCRAFT
WITCHCRAFT CASE

