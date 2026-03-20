पलामू कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज और परिवहन कार्यालय का किया निरीक्षण, अवैध खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई के निर्देश
पलामू कमिश्नर कुमुद सहाय ने मेडिकल कॉलेज और परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया.
Published : March 20, 2026 at 8:37 PM IST
पलामू: कमिश्नर कुमुद सहाय ने शुक्रवार को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल और पलामू जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया है. निरीक्षण के बाद कमिश्नर ने पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के अधिकारियों के साथ राजस्व की समीक्षा बैठक भी की. राजस्व की समीक्षा बैठक के दौरान कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है. अधिकारी सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम को उठाएं और प्रयास करें.
राजस्व संग्रहण में कम प्रगति से कमिश्नर नाराज
बैठक में कमिश्नर ने अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. समीक्षा बैठक में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में कुछ विभागों के द्वारा राजस्व संग्रहण में प्रगति नहीं पाई गयी है. कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर करते हुए विभागों से लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया है.
निरीक्षण में लिफ्ट की मेंटेनेंस देखी
पलामू कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में कमिश्नर ने लिफ्ट में मेंटेनेंस के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दी. इस दौरान मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ भी उन्होंने मुलाकात की एवं उनकी कई समस्याओं को जाना. कमिश्नर ने इस दौरान मेडिकल कॉलेज के कैंटीन का भी जायजा लिया है.
परिवहन विभाग द्वारा बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी
कमिश्नर कुमुद सहाय ने पलामू जिला परिवहन कार्यालय का भी निरीक्षण किया है. निरीक्षण के क्रम में कमिश्नर ने परिवहन विभाग को अवैध बालू की ढुलाई, अवैध खनन के परिवहन पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए हैं. परिवहन विभाग द्वारा बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं सड़क सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
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