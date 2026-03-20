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पलामू कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज और परिवहन कार्यालय का किया निरीक्षण, अवैध खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई के निर्देश

निरीक्षण के दौरान कमिश्नर कुमुद सहाय ( Etv Bharat )