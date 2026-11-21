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पलामू वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब अपने ही शहर से भर सकेंगे हवाई उड़ान, केंद्र सरकार उठाएगी एयरपोर्ट विकास का पूरा खर्च

एयरपोर्ट का जायजा लेते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू सांसद वीडी राम ( Etv Bharat )

पलामू: चियांकी हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने की संभावनाओं को लेकर कवायद तेज हो गई है. इसी कड़ी में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम के नेतृत्व में अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय टीम ने शनिवार को चियांकी हवाई अड्डे का निरीक्षण किया. इस दौरान पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे.

उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार उठाएगी विकास का खर्च