पलामू वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब अपने ही शहर से भर सकेंगे हवाई उड़ान, केंद्र सरकार उठाएगी एयरपोर्ट विकास का पूरा खर्च
झारखंड के पलामू स्थित चियांकी हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 21, 2026 at 3:25 PM IST
पलामू: चियांकी हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने की संभावनाओं को लेकर कवायद तेज हो गई है. इसी कड़ी में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम के नेतृत्व में अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय टीम ने शनिवार को चियांकी हवाई अड्डे का निरीक्षण किया. इस दौरान पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे.
उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार उठाएगी विकास का खर्च
निरीक्षण के दौरान हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने से जुड़े विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक बिंदुओं पर समीक्षा की गई. सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चियांकी हवाई अड्डे को 'उड़ान योजना' के तहत चैलेंज मोड फ्रेमवर्क में चयनित किया है. उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार इस हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण और इसके विकास (डेवलपमेंट) पर होने वाले पूरे खर्च को वहन करेगी. उड़ान शुरू करने के लिए जमीन अधिग्रहण और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है.
सांसद और मंत्री के प्रयासों से जगी उम्मीद
गौरतलब है कि गुरुवार को ही सांसद विष्णुदयाल राम ने चियांकी एयरपोर्ट से उड़ान को लेकर झारखंड सरकार के परिवहन एवं नागरिक विमानन विभाग के निदेशक (ऑपरेशंस) से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की थी. इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया था. सांसद वीडी राम इस मुद्दे को तीन से अधिक बार लोकसभा में भी उठा चुके हैं. चियांकी हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू होने के बाद पलामू क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की पूरी उम्मीद है.
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