बिहार चुनाव को लेकर पलामू-गढ़वा सीमा होगी सील, नक्सलियों के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान!

बिहार चुनाव को लेकर पलामू-गढ़वा सीमा होगी सील, नक्सलियों के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान!
बिहार राज्य से सटे पलामू और गढ़वा जिला की सीमा को चुनाव के मद्देनजर सील किया जाएगा.
Published : November 7, 2025 at 4:03 PM IST
पलामूः पड़ोसी राज्य बिहार में दूसरे की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है. पलामू से सटे बिहार के गया, औरंगाबाद और रोहतास के इलाके में भी वोटिंग होनी है. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू जिला में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है.
11 नवंबर को होने वाले वोटिंग को लेकर अगले 48 घंटे में बिहार से सटे हुए झारखंड के पलामू और गढ़वा के सीमावर्ती इलाके को सील कर दिया जाएगा. जबकि प्रतिबंधित नक्सल संगठनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान में सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, बिहार एसटीएफ समेत कई बलों को तैनात किया जाएगा.
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है और निगरानी रखी जा रही है. नक्सलियों के गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है और अभियान चलाए जाने की तैयारी है. चेक पोस्ट के माध्यम से कार्रवाई भी हो रही है. शुक्रवार को बिहार में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती इलाके को भी सील किया गया है. -शैलेंद्र कुमार सिन्हा, जोनल आईजी, पलामू.
नक्सल अभियान के दौरान वोटिंग से पहले सीमावर्ती इलाके को सेनेटाइज किया जाएगा. दोनों राज्यों ने नक्सली कमांडर और नक्सल समर्थकों की सूची को भी साझा किया है. इसी सूची के आधार पर एक-एक नक्सली कमांडर और उनके समर्थकों को टारगेट किया जाएगा.
पलामू और गढ़वा में बनाया गया है इंटरस्टेट चेकपोस्ट
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू और गढ़वा में इंटरस्टेट चेक पोस्ट बनाया गया है. चेक पोस्ट पर पुलिस और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है साथ रही निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाया गया है. वोटिंग से ठीक 48 घंटे पहले इंटरेस्टेट चेक पोस्ट के माध्यम से बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा. पलामू में चार इंटरस्टेट चेक पोस्ट बनाया गया है जबकि गढ़वा के इलाके में भी चेक पोस्ट बनाया गया है.
