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पलामू के बिश्रामपुर में पुलिस ने दागियों की कराई परेड, कई आपराधिक मामलों के आरोपी है दागी

पलामू में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की पुलिस ने परेड कराई है. इस दौरान उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी गई है. रिपोर्ट-नीरज कुमार

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दागियों की परेड कराते बिश्रामपुर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 9:05 PM IST

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पलामूः पलामू के बिश्रामपुर में पुलिस ने दागियों की परेड कराई है. सभी दागी पलामू के बिश्रामपुर अनुमंडल क्षेत्र के पांडू, रेहला, बिश्रामपुर, उंटारी रोड और नावाबाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. पलामू पुलिस अपराध और अपराध पर नियंत्रण के लिए कई बिंदुओं पर अभियान चला रही है. इसी कड़ी में जेल से बाहर निकलने वाले और दागियों की परेड कराई जा रही है.

19 दागियों की कराई गई परेड

बिश्रामपुर में कुल 19 दागियों की परेड कराई गई है. इनमें कई गंभीर अपराध के आरोपी हैं. पलामू एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर बिश्रामपुर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने दागियों की परेड कराई है. इस दौरान पुलिस ने सभी को चेतावनी दी समझाया है.

एसडीपीओ ने दी कड़ी चेतावनी

एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने दागियों से कहा कि मुख्यधारा में रहने वाले लोगों का पुलिस स्वागत करती है, लेकिन अपराध या आपराधिक भूमिका रहने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है. जिन लोगों की परेड कराई गई है वे चोरी, डकैती, समय संपत्ति मूलक अपराध के आरोपी रहे हैं.

इस संबंध में बिश्रामपुर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को समझाया गया है और मुख्यधारा में शामिल रहने को कहा गया है. चेतावनी भी दी गई है कि गलत करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान इंस्पेक्टर रामाशीष पासवान, रेहला के थाना प्रभारी गुलशन बिरूआ, पांडु के थाना प्रभारी बिगेश कुमार राय समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे.

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