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पलामू के बिश्रामपुर में पुलिस ने दागियों की कराई परेड, कई आपराधिक मामलों के आरोपी है दागी

दागियों की परेड कराते बिश्रामपुर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः पलामू के बिश्रामपुर में पुलिस ने दागियों की परेड कराई है. सभी दागी पलामू के बिश्रामपुर अनुमंडल क्षेत्र के पांडू, रेहला, बिश्रामपुर, उंटारी रोड और नावाबाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. पलामू पुलिस अपराध और अपराध पर नियंत्रण के लिए कई बिंदुओं पर अभियान चला रही है. इसी कड़ी में जेल से बाहर निकलने वाले और दागियों की परेड कराई जा रही है.