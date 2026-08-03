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दो भाइयों की हत्या के बाद चर्चा में आया था सुजीत सिन्हा! जानें, पूरा आपराधिक इतिहास

पलामू का रहने वाला गैंगस्टर सुजीत सिन्हा आखिरकार पुलिस की गोली का शिकार हो गया.

Palamu based gangster Sujit Sinha came into limelight following murder of two brothers
एनकाउंटर स्थल की तस्वीर/सुजीत सिन्हा (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 12:50 AM IST

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Updated : August 3, 2026 at 1:02 AM IST

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पलामूः झारखंड पुलिस ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का एनकाउंटर कर दिया है. जेल शिफ्टिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में सुजीत सिन्हा मारा गया.

सुजीत सिन्हा झारखंड में अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम है. सुजीत सिन्हा मूलरूप में पलामू जिला के हुसैनाबाद के पथरा गांव का रहने वाला है जबकि वह मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के श्रीरामपथ के इलाके में पला बढ़ा है.

सुजीत सिन्हा के परिवार में बड़ा भाई, बहन और पत्नी है. पत्नी रिया सिन्हा भी अपराध को लेकर जेल में बंद है. जबकि मां अपने सुजीत सिन्हा के बड़े भाई के साथ दूसरे शहर में रहती है. सुजीत सिन्हा पलामू से ही झारखंड मे अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बना था. फिलहाल सुजीत सिन्हा पर अकेले पलामू में 20 से अधिक मामले दर्ज हैं.

साल 2007 में टेंडर विवाद में दो भाइयों की करवा दी थी हत्या

सुजीत सिन्हा अपराध की दुनिया में सबसे पहले 2007 में चर्चा में आया था. पलामू के टाउन थाना क्षेत्र के दो नंबर टाउन कान्दू मोहल्ला के इलाके में अनिल सिंह और भूषण सिंह नामक दो भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना का मास्टरमाइंड सुजीत सिन्हा था और पहली बार उसका नाम अपराध की दुनिया में जुड़ा था.

साल 2019 में पलामू कोर्ट ने इस घटना के मामले में सुजीत सिन्हा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस घटना के बाद से सुजीत सिन्हा अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया था और पलामू के इलाके में रंगदारी की घटना की शुरुआत हुई थी. इससे पहले सूचना पलामू के सदर प्रखंड में फायरिंग के मामले में जेल गया था. जेल से निकलने के बाद ही उसने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था.

2024 में 16 से अधिक मुकदमों में हुआ था बरी, कई थी चर्चित

2024 में पलामू में सुजीत सिन्हा 16 से अधिक मुकदमों में बरी हुआ था. उसे दौरान सुजीत सिन्हा पर अकेले पलामू में 45 से अधिक मामले दर्ज थे. 2026 तक सुजीत सिन्हा पर पलामू में 20 के करीब मुकदमे दर्ज है. 2024 के बाद से सबसे पहले पलामू पुलिस ने ही सुजीत सिन्हा का संबंध कोयलांचल के कुख्यात डॉन प्रिंस खान के साथ पकड़ा था.

पलामू में एक पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष से रंगदारी की मांग की गई थी. यह मामला काफी भाई प्रोफाइल था इस मुकदमे में भी सुजीत सिन्हा बरी हो गया था. 2026 के बाद से सुजीत सिन्हा पर पलामू में कई मुकदमे भी तर्ज हुए थे.

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Last Updated : August 3, 2026 at 1:02 AM IST

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