ETV Bharat / state

दो भाइयों की हत्या के बाद चर्चा में आया था सुजीत सिन्हा! जानें, पूरा आपराधिक इतिहास

पलामूः झारखंड पुलिस ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का एनकाउंटर कर दिया है. जेल शिफ्टिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में सुजीत सिन्हा मारा गया.

सुजीत सिन्हा झारखंड में अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम है. सुजीत सिन्हा मूलरूप में पलामू जिला के हुसैनाबाद के पथरा गांव का रहने वाला है जबकि वह मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के श्रीरामपथ के इलाके में पला बढ़ा है.

सुजीत सिन्हा के परिवार में बड़ा भाई, बहन और पत्नी है. पत्नी रिया सिन्हा भी अपराध को लेकर जेल में बंद है. जबकि मां अपने सुजीत सिन्हा के बड़े भाई के साथ दूसरे शहर में रहती है. सुजीत सिन्हा पलामू से ही झारखंड मे अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बना था. फिलहाल सुजीत सिन्हा पर अकेले पलामू में 20 से अधिक मामले दर्ज हैं.

साल 2007 में टेंडर विवाद में दो भाइयों की करवा दी थी हत्या

सुजीत सिन्हा अपराध की दुनिया में सबसे पहले 2007 में चर्चा में आया था. पलामू के टाउन थाना क्षेत्र के दो नंबर टाउन कान्दू मोहल्ला के इलाके में अनिल सिंह और भूषण सिंह नामक दो भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना का मास्टरमाइंड सुजीत सिन्हा था और पहली बार उसका नाम अपराध की दुनिया में जुड़ा था.

साल 2019 में पलामू कोर्ट ने इस घटना के मामले में सुजीत सिन्हा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस घटना के बाद से सुजीत सिन्हा अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया था और पलामू के इलाके में रंगदारी की घटना की शुरुआत हुई थी. इससे पहले सूचना पलामू के सदर प्रखंड में फायरिंग के मामले में जेल गया था. जेल से निकलने के बाद ही उसने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था.