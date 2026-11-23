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अवनूर कौर ने स्केटिंग में बनाई राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, पलामू में स्केटिंग के लिए संसाधन नहीं होने पर जताई चिंता

स्केटिंग खिलाड़ी अवनूर कौर ( ETV BHARAT )

पलामू: जिले के रेडमा की रहने वाली अवनूर कौर ने स्केटिंग में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. अवनूर कौर स्केटिंग में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुकी हैं. अवनूर कौर छठी क्लास की स्टूडेंट है और मेदिनीनगर के डीएवी स्कूल में पढ़ाई करतीं हैं. 10 से 12 साल की कैटेगरी में अवनूर राज्य स्तर पर 4 बार चैंपियन रहीं हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर स्केटिंग चैंपियनशिप में अवनूर ने सिल्वर मेडल जीता है.

रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिसंबर से राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है. इस चैंपियनशिप में 10 से 12 वर्ष की कैटेगरी में अवनूर कौर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी. हालांकि, अवनूर के पैर में इंजरी है.