अवनूर कौर ने स्केटिंग में बनाई राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, पलामू में स्केटिंग के लिए संसाधन नहीं होने पर जताई चिंता
पलामू में रहने वाली स्केटिंग खिलाड़ी अवनूर कौर ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 23, 2026 at 5:39 PM IST
पलामू: जिले के रेडमा की रहने वाली अवनूर कौर ने स्केटिंग में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. अवनूर कौर स्केटिंग में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुकी हैं. अवनूर कौर छठी क्लास की स्टूडेंट है और मेदिनीनगर के डीएवी स्कूल में पढ़ाई करतीं हैं. 10 से 12 साल की कैटेगरी में अवनूर राज्य स्तर पर 4 बार चैंपियन रहीं हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर स्केटिंग चैंपियनशिप में अवनूर ने सिल्वर मेडल जीता है.
रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिसंबर से राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है. इस चैंपियनशिप में 10 से 12 वर्ष की कैटेगरी में अवनूर कौर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी. हालांकि, अवनूर के पैर में इंजरी है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती है अवनूर
अवनूर कौर 12 वर्ष की है. इस छोटी सी उम्र में अवनूर 4 बार राज्य स्तर पर चैंपियन रह चुकीं हैं. अवनूर कौर इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान का नाम रौशन करना चाहती हैं और मेडल जीतना चाहती हैं. अवनूर ने ईटीवी भारत को बताया कि उनका सपना देश के लिए मेडल जीतना है.
अवनूर बताती हैं कि सोशल मीडिया पर स्केटिंग का वीडियो देख रही थी, इसी दौरान उनके मन में भी स्केटिंग करने की इच्छा हुई थी. उन्होंने अपनी इच्छा पिता और मां को बताई. जिसके बाद माता-पिता ने स्केटिंग में मदद किया और धीरे-धीरे स्केटिंग करना सीख गई. अवनूर बताती है कि स्केटिंग में वह कैरियर बनाना चाहती है.
पलामू में स्केटिंग के लिए संसाधनों की कमी
दरअसल, पलामू जिला झारखंड के पिछड़े जिलों में शुमार है और भारत सरकार की आकांक्षी जिलों की सूची में पलामू शामिल है. पलामू में स्केटिंग और दूसरे खेल गतिविधियों के लिए यहां कम संसाधन हैं. पलामू में स्केटिंग के लिए रिंक भी मौजूद नहीं है. मेदिनीनगर के गांधी उद्यान में स्केटिंग के लिए एक छोटा सी रिंक है, जिसमें मेदिनीनगर के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं. इनमें से अधिकतर बच्चे शौक के तौर पर स्केटिंग के लिए पहुंचते हैं.
पलामू के किसी भी इलाके में स्केटिंग के लिए संसाधन मौजूद नहीं है. अवनूर के पिता चमनप्रीत सिंह बताते हैं कि पलामू में बेहद ही कम संसाधन मौजूद है. इन चुनौतियों के बीच उनकी बेटी अच्छा कर रही है और मेडल ला रही है. जिला प्रशासन और राज्य सरकार को खेल प्रतिभा के बढ़ावा के लिए कदम उठाने चाहिए. अवनूर के पिता चमनप्रीत सिंह निजी कंपनी में नौकरी करते हैं, जबकि मां रविंद्र कौर गृहणी है.
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