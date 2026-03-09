ETV Bharat / state

पलामू में संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरूआत, नक्सल प्रभावित हरिहरगंज की बदलेगी पहचान

रिपोर्ट: नीरज कुमार

पलामू: केंद्र सरकार की नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत हो चुकी है. पलामू नीति आयोग के आकांक्षी जिला में शामिल है, जबकि पलामू का हरिहरगंज आकांक्षी प्रखंड में शामिल है. संपूर्णता अभियान के तहत 6 अलग-अलग बिंदु तैयार किए गए हैं. जिसमें जिला प्रशासन कार्य कर रही है. पलामू के हरिहरगंज प्रखंड को संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चिन्हित किया गया. हरिहरगंज प्रखंड झारखंड बिहार सीमा पर मौजूद है. यह इलाका नक्सल गतिविधि के लिए पूरे देश भर में चर्चित रहा है. 10 मार्च से हरिहरगंज से पूरे जिले में संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत हो रही है.

संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत हो चुकी है. जिला स्तर से 10 मार्च को अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. कुछ इंडिकेटर तय किए गए हैं आकांक्षी प्रखंड हरिहरगंज समेत पूरे जिला के लिए. पलामू जिला के साथ-साथ हरिहरगंज प्रखंड आकांक्षी प्रखंड के लिए चयनित है. पूरक पोषाहार, छोटे बच्चों के वजन, आंगनबाड़ी में पानी, शौचालय, स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय आदि बिंदुओं पर कार्य किया जाना है. टीकाकरण की उपलब्धि को भी पूरा किया जाना है. जिला प्रशासन संपूर्णता अभियान के तहत सभी इंडिकेटर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य कर रही है:- समीरा एस, डीसी

जानकारी देतीं पलामू डीसी (ईटीवी भारत)

जिला प्रशासन स्कूलों में करवाएगी शौचालय निर्माण