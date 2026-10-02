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Special: नदियों को स्वच्छ रखने की योजना! पलामू जिला प्रशासन तैयार कर रहा है रिपोर्ट, गंदगी फैलाने वाले पर होगी कार्रवाई

पलामू: झारखंड के पलामू जिले से होकर बहने वाली नदियों को साफ और स्वच्छ रखने की योजना पर अब तेजी से काम चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक पलामू जिला प्रशासन नदियों की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है. यह रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजी जाएगी और वहां से केंद्र सरकार तक पहुंचेगी.

पलामू की नदियों में गिरने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए योजना बनाई गई है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है. जिला प्रशासन ने नदियों को स्वच्छ रखने का रोडमैप तैयार किया है. इसकी लगातार समीक्षा हो रही है. अभियान और सर्वे के लिए अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्हें बताया जा रहा है कि नदियों को कैसे साफ रखा जाए और कचरे का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए. नदियों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की योजना भी तैयार की गई है.

पलामू जिला प्रशासन ने गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है. मेदिनीनगर क्षेत्र में कोयल और अमानत नदी के संगम स्थल की सफाई की गई. साथ ही पौधारोपण भी किया गया. प्रशासन नदियों की हालत का विस्तृत अध्ययन कर रहा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024 की समीक्षा भी जारी है.

पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट में भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े मामले में पलामू जिला प्रशासन से नदियों की हालत पर रिपोर्ट मांगी गई है. वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार हो रही है. यह राज्य के रास्ते भारत सरकार तक जाएगी. नदियों को साफ रखने की योजना पर काम चल रहा है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024 का पालन सुनिश्चित करने के लिए हम गंभीर हैं. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तैयारी हो रही है. अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि नदियों को साफ कैसे रखें और कचरे का प्रबंधन कैसे करें. गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की योजना भी है.”

पलामू की जीवन रेखा हैं ये नदियां

पलामू क्षेत्र में उत्तरी कोयल, सोन, अमानत, बटाने, औरंगा और भेलवा सहित कई नदियां जीवन रेखा का काम करती हैं. इन्हीं पर कई पेयजल योजनाएं चल रही हैं. नाली का पानी और कचरा फेंके जाने से कई नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं. मेदिनीनगर नगर निगम का सारा कचरा और नाली का पानी कोयल नदी में गिरता है. नदियों के किनारे बड़ी आबादी बस गई है. नगर निगम का कचरा कोयल नदी के तटवर्ती इलाकों में फेंका जाता है, जो जल स्रोत में घुल रहा है. कई जगहों पर नदियों पर अतिक्रमण भी हुआ है. मेदिनीनगर नगर निगम 2016-17 में अपग्रेड हुआ था, लेकिन आज तक सीवेज प्लांट तैयार नहीं हो सका. सोन नदी में हुसैनाबाद और भेलवा नदी में बिश्रामपुर का कचरा और नाली का पानी बहता है. इन नदियों पर पलामू की करीब 15 से 20 लाख आबादी निर्भर है.

कोयल नदी में जाती गंदगी (ETV Bharat)

शिक्षाविद और समाजसेवी अविनाश वर्मा ने कहा, “नदियों को साफ रखने की पहल अच्छी है. इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए. नदी और पर्यावरण बचाना बेहद जरूरी है. इस पर बड़ी आबादी निर्भर है. किसी आदेश के तहत सकारात्मक कदम उठ रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए. सभी को मिलकर इसे सफल बनाना होगा.”

मेदिनीनगर निवासी गुडु खान ने बताया, “कई इलाकों में नदियों पर अतिक्रमण हुआ है. कचरा भी फेंका जा रहा है. नदी के किनारे ही नगर निगम का कचरा डंप है, जो बेहद खतरनाक है और नदी को प्रदूषित कर रहा है.”

कोयल नदी के किनारे गंदगी (ETV Bharat)

पलामू प्रशासन अब इन नदियों को फिर से स्वच्छ और जीवनदायी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है. रिपोर्ट तैयार होने और योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ आने वाले दिनों में नदियों की हालत में सुधार की उम्मीद जगी है.

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