20 दिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड की हिरासत में रहने के बाद सुरक्षित घर लौटे रिक्षित, परिवार ने ली राहत की सांस

सुरक्षित घर लौटे रिक्षित चौहान ( ETV BHARAT )

कांगड़ा: 20 दिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड की हिरासत में रहने के बाद पालमपुर निवासी रिक्षित चौहान आखिरकार सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं. बेटे की सुरक्षित वापसी से परिवार ने राहत की सांस ली है. बीते कई दिनों से चिंता में डूबे परिवार के लिए यह किसी बड़े सुकून से कम नहीं है. खास बात यह है कि रिक्षित के बड़े भाई की शादी 19 फरवरी को होनी है, ऐसे में उनकी वापसी से घर में खुशियों का माहौल लौट आया है. कैसे अमेरिकी हिरासत में आया जहाज दरअसल, 7 जनवरी को वेनेजुएला के पास अटलांटिक महासागर में रूसी कंपनी के ऑयल टैंकर 'मैरिनेरा (बेला-1)' को अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अपने कब्जे में ले लिया था. इस जहाज पर कुल 28 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें तीन भारतीय भी शामिल थे. रिक्षित चौहान भी उन्हीं में से एक थे. जहाज को हिरासत में लेने के बाद सभी क्रू सदस्यों के मोबाइल फोन जमा करवा लिए गए, जिससे उनका परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट गया. सुरक्षित घर लौटे रिक्षित चौहान (ETV BHARAT) परिवार के लिए बढ़ती गई चिंता रिक्षित से संपर्क टूटने के बाद उनके परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी. पिता रणजीत सिंह ने बताया कि कई दिनों तक बेटे की कोई खबर न मिलने से परिवार बेहद परेशान रहा. घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन बेटे की सुरक्षित वापसी को लेकर अनिश्चितता ने खुशियों को फीका कर दिया था.