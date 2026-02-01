ETV Bharat / state

20 दिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड की हिरासत में रहने के बाद सुरक्षित घर लौटे रिक्षित, परिवार ने ली राहत की सांस

रिक्षित चौहान की घर वापसी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. बेटे को सुरक्षित देख परिवार ने राहत की सांस ली है.

RIKSHIT CHAUHAN PALAMPUR HIMACHAL
सुरक्षित घर लौटे रिक्षित चौहान (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 6:57 PM IST

कांगड़ा: 20 दिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड की हिरासत में रहने के बाद पालमपुर निवासी रिक्षित चौहान आखिरकार सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं. बेटे की सुरक्षित वापसी से परिवार ने राहत की सांस ली है. बीते कई दिनों से चिंता में डूबे परिवार के लिए यह किसी बड़े सुकून से कम नहीं है. खास बात यह है कि रिक्षित के बड़े भाई की शादी 19 फरवरी को होनी है, ऐसे में उनकी वापसी से घर में खुशियों का माहौल लौट आया है.

कैसे अमेरिकी हिरासत में आया जहाज

दरअसल, 7 जनवरी को वेनेजुएला के पास अटलांटिक महासागर में रूसी कंपनी के ऑयल टैंकर 'मैरिनेरा (बेला-1)' को अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अपने कब्जे में ले लिया था. इस जहाज पर कुल 28 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें तीन भारतीय भी शामिल थे. रिक्षित चौहान भी उन्हीं में से एक थे. जहाज को हिरासत में लेने के बाद सभी क्रू सदस्यों के मोबाइल फोन जमा करवा लिए गए, जिससे उनका परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट गया.

सुरक्षित घर लौटे रिक्षित चौहान (ETV BHARAT)

परिवार के लिए बढ़ती गई चिंता

रिक्षित से संपर्क टूटने के बाद उनके परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी. पिता रणजीत सिंह ने बताया कि कई दिनों तक बेटे की कोई खबर न मिलने से परिवार बेहद परेशान रहा. घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन बेटे की सुरक्षित वापसी को लेकर अनिश्चितता ने खुशियों को फीका कर दिया था.

भारत सरकार के प्रयास आए काम

मामले की जानकारी मिलने के बाद कांगड़ा-चंबा के सांसद और नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने विदेश मंत्री से संपर्क कर हस्तक्षेप का आग्रह किया. इसके बाद भारत सरकार ने अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर भारतीय क्रू मेंबरों की सुरक्षित वापसी का रास्ता साफ किया. करीब 20 दिन बाद रिक्षित को सुरक्षित भारत भेजा गया.

'हमें गिरफ्तार नहीं किया गया'

घर लौटने के बाद रिक्षित चौहान ने बताया कि उन्हें और अन्य क्रू मेंबरों को गिरफ्तार नहीं किया गया था. वे अमेरिकी कोस्ट गार्ड की निगरानी में थे और उनके साथ ठीक व्यवहार किया गया. हालांकि मोबाइल फोन ले लिए जाने के कारण परिवार से संपर्क संभव नहीं हो सका. उन्होंने बताया कि भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें सुरक्षित घर भेजा गया.

परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं

रिक्षित के पिता रणजीत सिंह ने कहा कि बेटे की वापसी से घर में फिर से रौनक लौट आई है. उन्होंने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और सभी नेताओं का आभार जताया, जिन्होंने इस मुश्किल समय में परिवार का साथ दिया. माता रीता देवी ने कहा कि बेटे के आने से शादी की तैयारियों में फिर से खुशी और उत्साह लौट आया है.

