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पालमपुर में CM सुक्खू का शक्ति प्रदर्शन! रजनी पाटिल संग कांग्रेस ने दिखाई पूरी ताकत, क्या कांग्रेस बना पाएगी अपना मेयर?

पालमपुर: पालमपुर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पालमपुर पहुंचकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे. कांग्रेस ने रेस्ट हाउस से गांधी मैदान तक विशाल रैली निकालकर चुनावी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया.

'पालमपुर में बनेगा कांग्रेस का मेयर'

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि पालमपुर नगर निगम में इस बार कांग्रेस के सभी प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे. उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और इस बार नगर निगम में कांग्रेस का मेयर भी बनेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा चाहे कुछ भी दावा करे, लेकिन पालमपुर में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास और जनहित की राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा केवल बयानबाजी में लगी हुई है.

भाजपा पर कर्ज और 'रेवड़ियां' बांटने का आरोप

मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार प्रदेश को भारी कर्ज में छोड़कर गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए बिना सुविधाओं के स्कूल और कॉलेज खोल दिए, जहां अध्यापक तक मौजूद नहीं थे. उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के पैसे को 'चोर दरवाजों' से लुटाने का काम करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसे रास्ते बंद कर दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन कांग्रेस सरकार मजबूती से काम कर रही है.

'फिजूलखर्ची रोकने की दिशा में काम कर रही सरकार'