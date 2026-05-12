घरों के नक्शे पास करने का अपना एक्ट, ₹5000 करोड़ का मास्टर प्लान, पालमपुर नगर निगम के लिए ये हैं BJP के 20 वादे
भाजपा ने पालमपुर को 'चिट्टा मुक्त' बनाने का भी संकल्प लिया है. पार्टी का कहना है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 5:49 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 6:18 PM IST
पालमपुर: हिमाचल प्रदेश के पालमपुर नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट और संकल्प पत्र जारी कर दिया है. भाजपा ने इस चुनाव में विकास, पर्यटन, ट्रैफिक, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं को बड़ा मुद्दा बनाया है. पार्टी ने दावा किया है कि पालमपुर को जाम मुक्त, नशा मुक्त और सुव्यवस्थित शहर बनाया जाएगा. इसके साथ ही शहर के विकास के लिए करीब 5000 करोड़ रुपये के मास्टर प्लान पर काम करने का वादा किया गया है. भाजपा नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र नहीं, बल्कि पालमपुर के भविष्य का रोडमैप है.
नक्शे पास करने के लिए अलग एक्ट का वादा
भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ा वादा घरों और बहुमंजिला भवनों के नक्शे पास करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का किया है. पार्टी ने कहा कि शिमला नगर निगम की तर्ज पर पालमपुर के लिए भी विशेष एक्ट लागू किया जाएगा, ताकि लोगों को नक्शे पास करवाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े. साथ ही नगर निगम में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का भी वादा किया गया है, जिससे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन अनुमति और अन्य सरकारी कार्य एक ही जगह पर आसानी से हो सकें.
5000 करोड़ के विकास मॉडल पर फोकस
भाजपा नेताओं ने कहा कि पालमपुर के लिए बड़े स्तर पर मास्टर प्लान तैयार किया गया है. शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म करने के लिए अंडरपास, ओवरब्रिज और आधुनिक यातायात व्यवस्था विकसित की जाएगी. इसके अलावा शहर में फैले बिजली और संचार तारों के जाल को व्यवस्थित करने की योजना भी तैयार की जाएगी, ताकि पालमपुर को स्मार्ट और सुंदर शहर के रूप में विकसित किया जा सके.
शहीदों की स्मृति को मिलेगा सम्मान
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि पालमपुर वीरों और शहीदों की धरती है. पार्टी ने घोषणा की है कि नगर निगम क्षेत्र के प्रमुख प्रवेश द्वारों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा. इसके अलावा कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद सौरभ कालिया, परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा और मेजर सुधीर वालिया समेत अन्य वीर सैनिकों की स्मृति में भव्य शहीद स्मारक बनाया जाएगा.
पर्यटन और धार्मिक सर्किट बनाने की तैयारी
भाजपा ने पालमपुर को धार्मिक और पर्यटन सर्किट से जोड़ने का भी वादा किया है. पार्टी के अनुसार, हिमानी चामुंडा मंदिर, चामुंडेश्वरी माता मंदिर, काली माता मंदिर, विद्यावासिनी मंदिर, शोभा सिंह आर्ट गैलरी, कृषि विश्वविद्यालय और सीएसआईआर संस्थान को जोड़ते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा. भाजपा का दावा है कि इससे स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी मजबूती मिलेगी.
भूमिहीनों को जमीन और गरीबों को मकान
भाजपा ने भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को चार से पांच मरले जमीन उपलब्ध करवाने का वादा भी किया है. पार्टी नेताओं के अनुसार, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत करीब 400 मकानों के लिए धनराशि पहले ही स्वीकृत हो चुकी है. इसके अलावा हर वार्ड में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए पार्क विकसित करने की भी बात कही गई है.
कूड़ा संयंत्र हटाने का वादा
भाजपा ने पालमपुर में विवादों में रहे कूड़ा संयंत्र को मौजूदा स्थान से हटाने का बड़ा ऐलान किया है. पार्टी का कहना है कि वर्तमान संयंत्र से लोगों में नाराजगी है और इससे पर्यावरण तथा न्यूगल नदी को भी खतरा है. भाजपा ने वादा किया है कि संयंत्र को दूसरी जगह शिफ्ट कर वर्तमान स्थान को पर्यटन परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा.
नशा मुक्त पालमपुर बनाने का दावा
भाजपा ने पालमपुर को 'चिट्टा मुक्त' और नशा मुक्त बनाने का भी संकल्प लिया है. पार्टी नेताओं ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
कांग्रेस सरकार पर भाजपा का हमला
इस मौके पर भाजपा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और माफिया राज बढ़ता जा रहा है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये देने, युवाओं को रोजगार देने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसी गारंटियां पूरी तरह विफल साबित हुई हैं. भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डुबाने और विकास कार्य रोकने का भी आरोप लगाया.
पालमपुर नगर निगम चुनाव अब पूरी तरह विकास, सुविधाओं और राजनीतिक वादों की लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है. भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट के जरिए बड़े विकास मॉडल और आधुनिक शहर का सपना दिखाया है. अब देखना होगा कि जनता भाजपा के इन 20 बड़े वादों पर कितना भरोसा जताती है और नगर निगम की सत्ता किसके हाथ जाती है.
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