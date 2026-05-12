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घरों के नक्शे पास करने का अपना एक्ट, ₹5000 करोड़ का मास्टर प्लान, पालमपुर नगर निगम के लिए ये हैं BJP के 20 वादे

पालमपुर नगर निगम चुनाव के लिए BJP ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट ( HIMACHAL BJP )