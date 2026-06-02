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'मैं आखिरी चुनाव जीतकर भगवान के पास जाना चाहता हूं', नहीं चला शांता का 'भावनात्मक अस्त्र'

शिमला: 31 मई को नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित किए गए. बीजेपी ने मंडी, सोलन, धर्मशाला में बंपर जीत हासिल की है. हालांकि पालमपुर में बीजेपी कांग्रेस का किला फतह नहीं कर पाई. बीजेपी ने पालमपुर में इस बार कांग्रेस के गढ़ को भेदने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली.

पालमपुर में बीजेपी ने अनुराग ठाकुर से लेकर तमाम बड़े नेताओं की फौज उतार दी थी. बीजेपी ने अपने सबसे बुजुर्ग नेता शांता कुमार को भी मैदान में उतारा था. उनके चेहरे को आगे कर लोगों से बीजेपी के लिए वोट देने की अपील की थी. प्रचार के दौरान जनता से शांता कुमार ने भावुक अंदाज में आखिरी इच्छा जताई थी. उन्होंने कहा था कि "मैं जीवन के अंतिम मोड़ पर हूं. अब पता नहीं मेरी आपसे कौन सी मुलाकात आखिरी हो. मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव मेरे जीवन का आखिरी चुनाव होगा. मैं हार कर भगवान के पास नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां के कार्यकर्ताओं को कहा है कि अब एकजुट होकर जो भी चुनाव आए, उसे जीतें और 2027 के चुनाव के बाद मैं जब यहां से विदा होऊं और भगवान के पास जाऊं तो जीत कर जाऊं. ये मेरे मन की इच्छा है, इसलिए भाजपा कार्यकर्ता एकजुटता के साथ जुट जाएं. नगर निगम चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक भाजपा ही जीतेगी."

बीजेपी ने शांता कुमार की अपील को भावनात्मक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन शांता कुमार की इस भावुक अपील का भी कोई असर देखने को नहीं मिला और पालमपुर में कांग्रेस ने बंपर जीत हासिल की है. कांग्रेस ने इस चुनावी संग्राम में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 15 में से 11 वॉर्डों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर नगर निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया. दूसरी ओर, बीजेपी को महज 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा. पिछली बार के मुकाबले बीजेपी इस बार यहां सिर्फ 2 ही सीटों का इजाफा कर पाई. हालांकि कुछ प्रत्याशी बेहद कम मार्जिन से हारे थे.