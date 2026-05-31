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palampur mc election results: कांग्रेस के आगे बीजेपी का 'सरेंडर', जीत के बाद भाजपा उम्मीदवार ने कर दी कांग्रेस MLA की तारीफ

पालमपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत. बीजेपी इस बार भी नहीं भेद पाई कांग्रेस का किला

पालमपुर में कांग्रेस की जीत
पालमपुर में कांग्रेस की जीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 2:47 PM IST

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पालमपुर: नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित करते हुए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को करारी शिकस्त दी है. कांग्रेस ने इस चुनावी संग्राम में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 15 में से 11 वॉर्डों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर नगर निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है.

दूसरी ओर, बीजेपी को महज 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा. बीजेपी को इस बार पालमपुर में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी. चुनाव प्रचार के दौरान शांता कुमार ने भी लोगों से भावुक अपील की थी, लेकिन प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा. पिछली बार के मुकाबले बीजेपी इस बार यहां सिर्फ 2 ही सीटों का इजाफा कर पाई.

चुनाव परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला. ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न का दौर शुरू हो गया. नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय विधायक आशीष बुटेल ने कहा, "यह केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि पालमपुर की जनता की जीत है. चुनाव के दौरान हमने जो भी वादे जनता से किए हैं, उन्हें पूरी जवाबदेही और मुस्तैदी के साथ निभाया जाएगा. पिछले कार्यकाल में कांग्रेस पार्षदों ने अच्छा काम किया था. इसी के चलते हमें ये जीत मिली है. हर कार्यकर्ता ने मेहनत की है."

वॉर्ड-वाइज नतीजे: देखिए किसे मिले कितने वोट

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सभी 15 वॉर्डों के विजयी प्रत्याशियों और उन्हें मिले मतों का पूरा विवरण इस प्रकार है:

वार्ड नंबरनामप्राप्त वोट
1इंद्रपाल858
2राधा सूद419
3रणजीत कौर1019
4शैलजा चौहान598
5रविंदर कुमार615
6कविता मिन्हास719
7सविता राठौर1062
8रितेश ठाकुर955
10नीलम मलिक959
13अंचना1022
15राजकुमार505

बीजेपी ने इन वार्डों में हासिल की जीत

वार्ड नंबरनामप्राप्त वोट
9मीनू701
11किरण धीमान768
12ललित कुमार733
14मोनिका शर्मा898

बीजेपी विजेता उम्मीदवार ने क्या कहा

वहीं, पार्टी की हार पर वार्ड नंबर 12 से जीत हासिल करने वाले ललित कुमार ने कहा 'नगर निगम पालमपुर में जीत हासिल करने का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरा प्रयास किया था. हमने अच्छी मेहनत की थी, लेकिन चुनाव आशा के अनुरूप नहीं रहे. हमारी कुछ सीटें बड़े कम अंतर से हारी हैं. हम अगली बार और ज्यादा मेहनत करेंगे. पालमपुर कांग्रेस का गढ़ है. यहां के स्थानीय विधायक आशीष बुटेल का काम और व्यवहार से भी विरोधी पार्टी को फायदा मिला है.'

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