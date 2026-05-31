ETV Bharat / state

palampur mc election results: कांग्रेस के आगे बीजेपी का 'सरेंडर', जीत के बाद भाजपा उम्मीदवार ने कर दी कांग्रेस MLA की तारीफ

पालमपुर: नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित करते हुए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को करारी शिकस्त दी है. कांग्रेस ने इस चुनावी संग्राम में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 15 में से 11 वॉर्डों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर नगर निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है.

दूसरी ओर, बीजेपी को महज 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा. बीजेपी को इस बार पालमपुर में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी. चुनाव प्रचार के दौरान शांता कुमार ने भी लोगों से भावुक अपील की थी, लेकिन प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा. पिछली बार के मुकाबले बीजेपी इस बार यहां सिर्फ 2 ही सीटों का इजाफा कर पाई.

चुनाव परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला. ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न का दौर शुरू हो गया. नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय विधायक आशीष बुटेल ने कहा, "यह केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि पालमपुर की जनता की जीत है. चुनाव के दौरान हमने जो भी वादे जनता से किए हैं, उन्हें पूरी जवाबदेही और मुस्तैदी के साथ निभाया जाएगा. पिछले कार्यकाल में कांग्रेस पार्षदों ने अच्छा काम किया था. इसी के चलते हमें ये जीत मिली है. हर कार्यकर्ता ने मेहनत की है."

वॉर्ड-वाइज नतीजे: देखिए किसे मिले कितने वोट

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सभी 15 वॉर्डों के विजयी प्रत्याशियों और उन्हें मिले मतों का पूरा विवरण इस प्रकार है: