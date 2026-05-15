कांग्रेस ने पालमपुर निगम चुनाव में रखी अपनी 'गारंटियां', जनता से किए ये वादे
कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, वाराणसी की तर्ज पर शुरू होगी 'न्युगल आरती' और शहर में चलेंगी 'मुद्रिका' बसें
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 4:50 PM IST
पालमपुर: नगर निगम पालमपुर के चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए शहर के विकास, पर्यटन, खेल, यातायात, स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा कि पालमपुर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ-साथ इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को भी नई दिशा दी जाएगी.
आशीष बुटेल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि वाराणसी में गंगा आरती की तर्ज पर पालमपुर की जीवनदायिनी न्युगल खड्ड के किनारे घाट का निर्माण कर “न्युगल आरती” शुरू की जाएगी. नगर निगम क्षेत्र में मुद्रिका सेवा को विभिन्न वार्डों में चलाया जाएगा, ताकि लोगों को सुगम और सस्ती परिवहन सुविधा मिल सके. इसके अलावा बाजार क्षेत्र में विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेवा भी शुरू की जाएगी.
घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि पालमपुर में विशाल लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है. इसमें विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए रीडिंग रूम का निर्माण और सम्पूर्ण लाईब्रेरी का डिजिटलिकरण किया जाएगा और इसे युवाओं और आम जनता के लिए खोला जाएगा. सभी वार्डों में 24 घण्टे, सातों दिन (24 x 7) स्वच्छ पानी की सप्लाई की सुविधा देने का भी वादा किया गया है.
घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि सीवरेज योजना में लगभग 200 करोड़ रूपये के कार्य चले हुए हैं. इस कार्य को सभी वार्डों में चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया जाएगा. युवाओं के लिए खेल अकादमियां खोली जाएंगी. पहले चरण में कुश्ती, क्रिकेट की अकादमी खोली जाएंगी ताकि युवा नशे ओर अन्य व्यसनों से दूर रहकर राष्ट्रनिर्माण में योगदान दे सकें.
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि पालमपुर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है. इस इंडोर स्टेडियम में स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट और शूटिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है. इसके लिए 5 करोड़ की राशि आ चुकी है. शीघ्र ही इसका निर्माण पूर्ण कर यह खेल गतिविधियों के लिए समर्पित किया जाएगा. पालमपुर में युवाओं की खेल गतिविधियों के लिए (Synthetic Track) बनाया जाएगा और विभिन्न वार्डों में वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन तथा बास्केट बॉल कोर्ट का निर्माण किया जाएगा. वाहनों की पार्किंग के लिए कार्य आरम्भ कर दिया गया है. इसमें लगभग 750 वाहनों की पार्किंग करने की व्यवस्था की जा रही है, जिसे आने वाले समय में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए समर्पित किया जाएगा. अन्य वार्डों में भी जरूरत के अनुसार पार्किंग का निर्माण किया जाएगा.
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