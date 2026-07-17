HRTC बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने ऐसे बचाई अपनी जान
सरुट से पालमपुर वाया चौकी-परमारनगर जा रही थी एचआरटीसी की बस, अचानक उठने लगा धुंआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 12:16 PM IST
पालमपुर: हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बस हादसों का दौर जारी है. ताजा मामला कांगड़ा जिले के पालमपुर का है, जहां बड़ा हादसा होते-होते टल गया. घटना के दौरान सरुट से पालमपुर वाया चौकी-परमारनगर जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) पालमपुर डिपो की बस में अचानक आग लग गई. ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से समय रहते सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. आग लगने से बस को भारी नुकसान हुआ है.
शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस जैसे ही कलूना गांव के पास पहुंची तो उसमें से अचानक धुआं निकलने लगा. ड्राइवर और कंडक्टर ने तुरंत बस रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. जिसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. घटना में सभी यात्री सुरक्षित हैं और कोई भी हताहत नहीं हुआ है. प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही बस जलकर राख हो चुकी थी. वहीं, सूचना मिलने पर संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी.