शहीद की बेटी बनी सेना में लेफ्टिनेंट, शहीद पिता की वर्दी देख फौज में जाने का देखा था सपना
आभा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पालमपुर के क्रेसेंट पब्लिक स्कूल से पूरी की. पढ़ाई में होनहार होने के साथ-साथ उनमें नेतृत्व क्षमता भी थी.
धर्मशाला: कांगड़ा जिले के पालमपुर क्षेत्र के कंडबाड़ी गांव की रहने वाली आभा ने अपने शहीद पिता के सपने को साकार करते हुए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है. यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गई है. आभा के पिता ने वर्ष 2003 में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था और अब उनकी बेटी उसी राह पर चलकर सेना की वर्दी तक पहुंची है. आभा ने ये साबित किया है कि शहादत की विरासत कभी समाप्त नहीं होती है.
2003 में शहादत के बाद आभा के पिता को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया था. उस समय बेटी आभा मात्र ढाई वर्ष की थी. छोटी उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया, लेकिन जैसे-जैसे वह बड़ी होती गई, परिवार से पिता की वीरता की कहानियां सुनते-सुनते उसके मन में भी वर्दी पहनकर देश सेवा करने का संकल्प मजबूत होता गया. आभा पिता की वर्दी पहन फौज में भर्ती होने का सपना देखती थी.
NIT हमीरपुर से पूरी की इंजीनियरिंग
आभा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पालमपुर के बनूरी स्थित क्रेसेंट पब्लिक स्कूल से पूरी की. पढ़ाई में होनहार होने के साथ-साथ उनमें नेतृत्व क्षमता भी दिखाई देती थी. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एनआईटी हमीरपुर से इंजीनियरिंग की. कॉलेज के दौरान ही उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दिए. एनसीसी यूनिट हमीरपुर में वो सीनियर अंडर ऑफिसर भी रहीं. इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद आभा को बहुराष्ट्रीय कंपनी ओरैकल में कैंपस प्लेसमेंट मिला. उन्होंने बंगलूरू में करीब एक महीने तक नौकरी भी की, लेकिन उनके मन में हमेशा सेना में जाने और पिता की राह पर चलने का सपना जीवित रहा.
कॉरपोरेट नौकरी छोड़ ज्वाइन की सेना
आखिरकार उन्होंने कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर एसएससी टेक के माध्यम से भारतीय सेना में जाने का फैसला किया, उनकी मेहनत रंग लाई और 7 मार्च 2026 को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, गया से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आभा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशंड अधिकारी बन गईं. आभा की कहानी साहस, संकल्प और देशभक्ति की अनोखी मिसाल है. पालमपुर की यह बेटी अब भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा के लिए तैयार है. उनकी यह उपलब्धि न केवल क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह भी साबित करती है कि शहीदों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा और प्रेरणा देता रहता है.
