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पनीर में नमक ज्यादा होने पर होटल में चली गोली, हिमाचल में एक दिन में दो गोलीकांड

पालमपुर के भवारना में कैफे में फायरिंग का मामला सामने आया है. पुलिस ने एक्सपायर्ड लाइसेंस वाली पिस्टल बरामद कर जांच शुरू कर दी है.

पालमपुर में पनीर में नमक ज्यादा होने पर होटल में चली गोली
पालमपुर में पनीर में नमक ज्यादा होने पर होटल में चली गोली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 8:16 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 8:26 PM IST

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पालमपुर: भवारना के साथ लगती मन सिम्बल पंचायत में स्थित एक कैफे में शनिवार देर रात हुए विवाद ने उस समय सनसनी फैला दी, जब होटल परिसर में कथित रूप से फायरिंग की गई.

घटना के बाद रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर बाहर भागने लगे. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित युवक ने बताया कि विवाद की शुरुआत रेस्टोरेंट में परोसे गए पनीर में अधिक नमक होने की शिकायत को लेकर हुई. शिकायत करने पर होटल मालिक पदमदेव ने मेरे और दोस्त पारस को थप्पड़ मार दिया और उसके गले से चेन छीन ली. वीडियो बनाने पर मोबाइल फोन छीन लिया और होटल के गेट बंद करवा दिया.

पिस्टल की नोक पर बंदी बनाने का आरोप

पुलिस शिकायत में आशीष ने बताया कि कुछ समय बाद होटल मालिक का एक रिश्तेदार अतुल सिंह पिस्टल लेकर मौके पर पहुंचा और कथित तौर पर गोलियां चला दीं. फायरिंग की आवाज सुनते ही रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दौरान एक व्यक्ति ने मुझे पिस्टल की नोक पर जबरन रोके रखा और मुंह में पिस्टल डाल दी. मेरे सिर के ऊपर पिस्टल तान कर आलोक ठाकुर, पदम् देव और अतुल सिंह मारपीट करते रहे. उसके बाद मुझे छुड़वाने आए मेरे दोस्त पंकज को भी उन्होंने बंदी बना लिया और उसके सिर पर पिस्टल से वार करते रहे, और लात घूसों से उस मारते रहे.

होटल की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का आरोप

घटना की सूचना मिलने पर जिला परिषद सदस्य संजीव सैनी ने पुलिस को अवगत करवाया. सूचना मिलते ही भवारना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद संबंधित पक्षों को थाना भवारना लाया गया, जहां घायलों का उपचार एवं मेडिकल परीक्षण करवाया गया. मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है कि घटना के बाद सबूत मिटाने के मकसद से होटल की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है.

पिस्टल बरामद

भवारना थाना प्रभारी गुरदेव सिंह ने बताया कि 'पुलिस ने मौके से एक पिस्टल बरामद कर ली है, जिसका लाइसेंस भी एक्सपायरी है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा रही है.' स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त होटल में पूर्व में भी छोटे मोटे विवाद और हंगामे की घटनाएं सामने आती रही हैं. बता दें कि हिमाचल बीते कल ये दूसरा गोलीकांड है. इससे पहले शिमला के संजौली में एक स्कूल संचालिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

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Last Updated : June 14, 2026 at 8:26 PM IST

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