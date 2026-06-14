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पनीर में नमक ज्यादा होने पर होटल में चली गोली, हिमाचल में एक दिन में दो गोलीकांड

पालमपुर में पनीर में नमक ज्यादा होने पर होटल में चली गोली ( ETV Bharat )

पालमपुर: भवारना के साथ लगती मन सिम्बल पंचायत में स्थित एक कैफे में शनिवार देर रात हुए विवाद ने उस समय सनसनी फैला दी, जब होटल परिसर में कथित रूप से फायरिंग की गई.

घटना के बाद रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर बाहर भागने लगे. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित युवक ने बताया कि विवाद की शुरुआत रेस्टोरेंट में परोसे गए पनीर में अधिक नमक होने की शिकायत को लेकर हुई. शिकायत करने पर होटल मालिक पदमदेव ने मेरे और दोस्त पारस को थप्पड़ मार दिया और उसके गले से चेन छीन ली. वीडियो बनाने पर मोबाइल फोन छीन लिया और होटल के गेट बंद करवा दिया.

पिस्टल की नोक पर बंदी बनाने का आरोप

पुलिस शिकायत में आशीष ने बताया कि कुछ समय बाद होटल मालिक का एक रिश्तेदार अतुल सिंह पिस्टल लेकर मौके पर पहुंचा और कथित तौर पर गोलियां चला दीं. फायरिंग की आवाज सुनते ही रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दौरान एक व्यक्ति ने मुझे पिस्टल की नोक पर जबरन रोके रखा और मुंह में पिस्टल डाल दी. मेरे सिर के ऊपर पिस्टल तान कर आलोक ठाकुर, पदम् देव और अतुल सिंह मारपीट करते रहे. उसके बाद मुझे छुड़वाने आए मेरे दोस्त पंकज को भी उन्होंने बंदी बना लिया और उसके सिर पर पिस्टल से वार करते रहे, और लात घूसों से उस मारते रहे.

होटल की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का आरोप