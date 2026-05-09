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पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह: 18 विद्यार्थियों को मिला गोल्ड मेडल, राज्यपाल ने बांटी 1421 डिग्रियां

पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह ( ETV BHARAT )