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आखिर पालमपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने क्यों निकाली शव यात्रा, टॉर्च की रोशनी में किसे ढूंढते रहे स्टूडेंट्स?

पालमपुर कृषि विश्व विद्यालय के छात्र 28 से 30 फीसदी फीस वृद्धि और छात्रों की सीट कम करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय में स्थाई कुलपति की नियुक्ति और सरकारी गैर सरकारी अध्यापकों की भर्ती को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. मांगें पूरी न होने पर इन छात्रों ने शव यात्रा निकाली, ताकि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद खुले और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोका जा सके.

पालमपुर: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में छात्रों के प्रदर्शन की चर्चा चारों ओर हो रही है. पालमपुर कृषि विश्व विद्यालय के छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इन छात्रों की सुध नहीं ली. ऐसे में नाराज छात्रों ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की शव यात्रा निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया.

क्या है छात्रों की मांगें?

छात्रों का कहना है कि, विश्व विद्यालय में पिछले तीन साल से कुलपति नहीं हैं और जिस अस्थाई कुलपति को विश्वविद्यालय का जिम्मा दिया गया है वह शिमला में बैठकर विश्वविद्यालय प्रशाशन को चला रहे हैं. इस विश्व विद्यालय में एक लेक्चरर पांच-पांच कक्षाओं को पढ़े रहे हैं, जिससे बच्चों केजी शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ रहा है. साथ ही 28 से 30% जो फीस बढ़ाई गई है, उससे गरीब किसान का बच्चा कैसे पढ़ेगा और कैसे अपना भविष्य बनाएगा. यह सवाल अब छात्रों के सामने पहाड़ की तरह खड़ा है. छात्रों ने शव को कंधे पर उठा कर कैंपस का चक्कर लगाया.

शव यात्रा निकाल कर प्रदर्शन करते छात्र (ETV Bharat)

यूनिवर्सिटी प्रबंधन और सरकार पर आरोप

कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. अब छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा, फिर चाहे जो भी अंजाम हो छात्र पीछे नहीं हटेंगे. हम इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे पास कोई नहीं आया, जिसके चलते विवश होकर उन्होंने शव यात्रा निकालने का फैसला लिया.

अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्र (ETV Bharat)

'कांगड़ा जिले को किस बात की सजा'

हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि, "केंद्र सरकार ने 12 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया था. धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिसर इतने लंबे समय बाद भी नहीं बन पाया है. दुर्भाग्य की बात यह है कि परिसर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन नियमों के अनुसार जब तक हिमाचल सरकार अपने हिस्से के 30 करोड़ रुपये जमा नहीं कराती, तब तक केंद्र सरकार के 300 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं किए जा सकते. लंबे समय से परिसर का निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हिमाचल सरकार 30 करोड़ रुपये जमा नहीं करवा रही है. मुख्यमंत्री कांगड़ा जिले के साथ यह गंभीर अन्याय समाप्त करें या कांगड़ा के लोगों को यह बताएं कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है."

पालमपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

'बिना कुलपति के तीन वर्षों से विश्वविद्यालय संचालित'

शांता कुमार ने कहा कि, "मुझे प्रसन्नता है कि पहली बार CM बनने पर मैंने पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी. पिछले लगभग 38 वर्षों में कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ने कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में इस विश्वविद्यालय का नाम अपनी विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मानपूर्वक लिया जाता है. लेकिन, पिछले तीन वर्षों से यह विश्वविद्यालय बिना कुलपति के ही संचालित हो रहा है. कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्था बिना प्रमुख अधिकारी के नहीं चल सकती. अस्थायी व्यवस्था ऐसी संस्था को पूरी तरह कमजोर कर देती है. मुझे समझ नहीं आता कि हिमाचल के मुख्यमंत्री कुलपति की नियुक्ति क्यों नहीं करवा रहे हैं."

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