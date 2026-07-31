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पालम अग्निकांड: MCD-दमकल विभाग की लापरवाही से गई 9 लोगों की जान, रिपोर्ट में खुलासा

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इमारत के भीतर भारी मात्रा में कॉस्मेटिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री का भंडारण किया गया था. आग लगते ही इस कॉस्मेटिक स्टॉक ने आग को भयानक रूप दे दिया और देखते ही देखते पूरी इमारत जहरीले धुएं व लपटों की चपेट में आ गई. इसके अलावा, नियमों को ताक पर रखकर मिश्रित भूमि उपयोग के नियमों का उल्लंघन करते हुए ऊपरी मंजिलों पर भी व्यावसायिक गतिविधियां और भंडारण धड़ल्ले से चल रहा था.

जांच रिपोर्ट के अनुसार, आग लगने की प्राथमिक वजह ग्राउंड फ्लोर पर मुख्य सर्किट ब्रेकर (MCB) बॉक्स के पास हुआ शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है. हालांकि, आग की वास्तविक और अंतिम पुष्टि फोरेंसिक (FSL) रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी, क्योंकि बिजली के उपकरण पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुके थे.

नई दिल्ली: दिल्ली के पालम इलाके में बीते 18 मार्च को एक बहुमंजिला इमारत में हुए दर्दनाक अग्निकांड को लेकर बहुप्रतीक्षित मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आखिरकार सामने आ गई है. दक्षिण-पश्चिम जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई यह करीब 85 पन्नों की रिपोर्ट दिल्ली सरकार के गृह विभाग को सौंप दी गई है. इस भीषण हादसे में 7 महिलाओं समेत कुल 9 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जांच रिपोर्ट में नगर निगम (MCD) और दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) की गंभीर लापरवाहियों और व्यवस्थागत खामियों की कलई खुलकर सामने आई है.

यह अग्निकांड सिर्फ नियमों के उल्लंघन का ही परिणाम नहीं था, बल्कि आपदा के वक्त प्रशासनिक मशीनरी की नाकामी को भी उजागर करता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ऊंची इमारतों में बचाव कार्य के लिए मंगाई गई आधुनिक 'ब्रोंटो स्काईलिफ्ट' क्रेन मौके पर पहुंच तो गई थी, लेकिन शुरुआती इस्तेमाल के दौरान ही वह तकनीकी खराबी का शिकार होकर बंद हो गई.

रिपोर्ट में एमसीडी और दमकल विभाग पर सवालिया निशान (ETV Bharat)

जानकारों और गवाहों के अनुसार, क्रेन के बूम में ओवरहेड बिजली के तारों और केबलों के उलझने से यह तकनीकी अड़चन आई. सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि दमकल विभाग के पास इस आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रभावी वैकल्पिक योजना या दूसरी त्वरित उच्च-स्तरीय बचाव प्रणाली मौके पर मौजूद नहीं थी. जब तक दूसरी क्रेन और अतिरिक्त संसाधन वहां पहुंचते, तब तक बहुमूल्य जिंदगियां धुएं और आग के आगोश में समा चुकी थीं. रिपोर्ट में सहायक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की तकनीकी दक्षता और प्रशिक्षण पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

एमसीडी की नियमन प्रणाली पर उठे सवाल

मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में नगर निगम की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा किया गया है. अनधिकृत ओवरहेड केबलों के जाल, लचर प्रशासनिक निगरानी और क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे अवैध कमर्शियल कामों पर लगाम लगाने में निगम पूरी तरह विफल रहा. इमारतों में फायर सेफ्टी के मानकों की अनदेखी और घनी आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा तंत्र की सुस्ती इस बड़े हादसे का मुख्य आधार बनी.

18 मार्च को बहुमंजिला इमारत में लगी थी आग (ETV Bharat)

सरकार की तरफ से किए गए सुधारात्मक कार्रवाई के संकेत इस गंभीर रिपोर्ट के सामने आने के बाद दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि रिपोर्ट में उजागर की गई एक-एक खामी की गहराई से समीक्षा की जा रही है. दमकल विभाग को भविष्य में और अधिक सक्षम व हाई-टेक बनाने के लिए हाल ही में 500 से अधिक नए कर्मचारियों की भर्ती की गई है तथा आधुनिक उपकरणों की खरीद प्रक्रिया भी तेजी से जारी है.

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