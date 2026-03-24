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पालम अग्निकांड: पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, व्यक्त की संवेदना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पालम अग्निकांड के पीड़ित परिवार से मिलीं और उन्हें सांत्वना दी.

पालम अग्निकांड: पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
पालम अग्निकांड: पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (दिल्ली सीएम एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 9:28 PM IST

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नई दिल्ली: पालम अग्निकांड के करीब छ: दिन बाद मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची. मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर आयोजित शोक सभा में शोक संतप्त परिवार से भेंटकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और उन्हें ढांढस बंधाया. सीएम ने इस अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही, मृतकों के परिवारों को वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस दुखद घटना में दिल्ली सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने पीड़ितों के लिए जो वित्तीय सहायता की घोषणा की है. उसके तहत मृतक वयस्कों के परिजनों को 10 लाख रुपए, मृतक नाबालिगों के परिजनों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये की तात्कालिक सहायता देने की घोषणा की है.

वहीं, आज दिल्ली बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पालम हादसे का जिक्र करते हुए दिल्ली की फायर और अन्य आपातकाल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी बात कहीं. उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के माध्यम से स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे. वहीं, अग्निशमन विभाग के लिए 674 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो पिछले साल के 540 रुपए करोड़ के मुकाबले एक महत्वपूर्ण वृद्धि है.

इसके अलावा, यह फंड मुख्य रूप से फायर ब्रिगेड के आधुनिकीकरण के लिए है, जिसमें नए फायर टेंडर (दमकल गाड़ियां), उन्नत उपकरण और बुनियादी ढांचे (infrastructure) को बेहतर बनाया जाएगा. दिल्ली में आपातकाल घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने बजट में दिल्ली में आपातकालीन सेवाओं के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक "इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (EOC)" बनाने की योजना है, जहां एक ही नंबर पर सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी.

बता दें कि, 18 मार्च को सुबह 7 बजे के करीब पालम के राम चौक मार्किट की एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी. यह परिवार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मार्किट के प्रधान राजेंद्र कश्यप था. घटना के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है. आप का आरोप है कि घटना के दिन फायरब्रिगेड की हाइड्रोलिक सीढ़ियां नहीं खुली, जिसकी वजह से हादसे ने बड़ा रूप ले लिया. सौरभ भारद्वाज का यह भी आरोप लगाया था कि बीजेपी अपनी कमियों को छुपा रही है. उन्होंने भाजपा पर “गुंडागर्दी” करने का आरोप लगाया, साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

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