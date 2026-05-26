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पाकुड़ में बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, कानून व्यवस्था में खलल डालने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

पाकुड़: जिले में ईद उल अजहा त्योहार शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है. पुलिस केंद्र में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को एसपी अनुदीप सिंह ने ब्रीफ किया और ड्यूटी के दौरान सावधानी एवं सतर्कता बरतने, टीम भावना के तहत काम करने एवं दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ फ्लैग मार्च

वहीं उपायुक्त मेघा भारद्वाज एवं एसपी ने अधिकारियों और जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया. फ्लैग मार्च के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की. मौके पर डीसी मेघा भारद्वाज ने कहा कि बकरीद त्योहार को लेकर अधिकारियों एवं जवानों को ब्रीफ किया गया है. साथ ही उनके दायित्व को भी समझाया गया है.

बकरीद से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च (Etv Bharat)

अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर: डीसी

त्योहार को लेकर खासकर सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर है और अफवाह फैलाने या कानून व्यवस्था में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश अधिकारियों एवं जवानों को दिया गया है. डीसी ने बताया कि लोग आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं.