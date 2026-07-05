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पाकुड़ पुलिस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, कांटे की टक्कर में अध्यक्ष पद पर राम आशीष हुए काबिज

पाकुड़: कड़ी सुरक्षा के बीच, झारखंड पुलिस एसोसिएशन की पाकुड़ शाखा के चुनाव जिला मुख्यालय स्थित एसोसिएशन कार्यालय में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए. झारखंड पुलिस एसोसिएशन द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए दो-दो उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए. नामांकन की जांच के बाद मतदान प्रक्रिया शुरू हुई. जिले में तैनात सहायक उप-निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों, निरीक्षकों, मेजर और सार्जेंट ने मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती की गई. नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में राम आशीष सिंह और चंदन कुमार सिंह (अध्यक्ष), द्वारिका नाथ तिवारी और अनिल पंडित (उपाध्यक्ष), अनंत राम और राजेश कुमार (कोषाध्यक्ष), रोहित कुमार भंडारी और सुराई टेपे (सचिव) तथा मंगल किस्कू और हरे राम (संयुक्त सचिव) शामिल थे. सभी पदों के लिए मतदान हुआ. राम आशीष सिंह ने 94 वोट हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी चंदन कुमार सिंह को 24 वोटों के अंतर से हराया.

पाकुड़ पुलिस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न (Etv Bharat)

उपाध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार पंडित ने 112 वोट हासिल किए और द्वारिका नाथ तिवारी को 67 वोटों से हराया. सचिव पद के लिए सुराई टेपे ने 89 वोट हासिल किए और रोहित भंडारी को 19 वोटों से हराया. कोषाध्यक्ष पद के लिए अनंत राम ने 83 वोट हासिल किए और राजेश कुमार को 7 वोटों से हराया. संयुक्त सचिव पद के लिए मंगल किस्कू ने 87 वोट हासिल किए और हरे राम को 15 वोटों से हराया.

मतगणना प्रक्रिया के दौरान, अध्यक्ष के लिए 9, सचिव के लिए 8, उपाध्यक्ष के लिए 10, संयुक्त सचिव के लिए 8 और कोषाध्यक्ष के लिए 8 वोट रद्द पाए गए. पाकुड़ पुलिस एसोसिएशन के शाखा अध्यक्ष चुने जाने के बाद, राम आशीष सिंह ने कहा कि एसोसिएशन को मजबूत करने, पुलिस अधिकारियों की समस्याओं के समाधान के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष मजबूती से मांगें रखने और बल के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा.