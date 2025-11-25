ETV Bharat / state

अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़, एक दर्जन चोरी की बाइक बरामद

पाकुड़ पुलिस ने एक इंटरस्टेट मोटरसाइकिल चोर गैंग का भंडाफोड़ कर तीन चोरों को गिरफ्तार किया है.

MOTORCYCLE THIEVES ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 25, 2025 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़: जिले में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस की छापेमारी में न सिर्फ एक इंटरस्टेट मोटरसाइकिल चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ, बल्कि तीन चोरों को गिरफ्तार भी किया गया और एक दर्जन चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं.

एक दर्जन चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद

पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोटरसाइकिल चोरों की गिरफ्तारी और चोरी की मोटरसाइकिलों की बरामदगी के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के अन्नपूर्णा कॉलोनी में मोटरसाइकिल चोरी की घटना के बाद एक स्पेशल जांच टीम बनाई गई थी. टेक्निकल सबूतों और खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने नगर थाना, लिट्टीपाड़ा और अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्रों में छापेमारी की और एक दर्जन चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की.

जानकारी देतीं एसपी निधि द्विवेदी (Etv Bharat)

चोर गिरोह के सदस्य के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भी एफआईआर दर्ज

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए मोटरसाइकिल चोरों में लतीफ अंसारी एवं अब्दुल सुभान अंसारी अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के जामुगढ़िया तथा रमजान अंसारी नगर थाना क्षेत्र के आसनडीपा गांव के रहने वाले हैं. एसपी ने बताया कि मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्य रमजान के खिलाफ पाकुड़ के अलावे पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना में भी एफआईआर पहले से दर्ज है.

टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी

छापेमारी टीम में नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार, अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी मदन शर्मा, लिट्टीपाड़ा थाना प्रभारी विनय कुमार के साथ ही सब-इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार, बलवंत दुबे, जेना बलमुचू, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर अवधेश कुमार, संतोष मरांडी, मोहम्मद शाहिद और सोनालाल पहाड़िया शामिल थे.

ये भी पढ़ें-

कोडरमा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया उद्भेदन, 23 बाइक के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार

जामताड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सरगना को दबोचा, चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद

लातेहार में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, सभी 6 अपराधी गिरफ्तार

TAGGED:

मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार
MOTORCYCLE THEFT GANG
चोरी की मोटरसाइकिल बरामद
PAKUR POLICE
MOTORCYCLE THIEVES ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.