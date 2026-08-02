नाबालिग को बदमाशों ने बाइक से किया किडनैप, गोड्डा से तीन गिरफ्तार
पाकुड़ में मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया. मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : August 2, 2026 at 8:32 PM IST
पाकुड़: जिले के अमरापारा ब्लॉक से मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ ले गए. घटना की सूचना मिलते ही अमरापारा पुलिस हरकत में आ गई और बदमाशों के खिलाफ घेराबंदी की. पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए बदमाश लड़की को छोड़कर भाग खड़े हुए. उसके बाद युवती सकुशल अपने घर वापस आ गई.
आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन
नाबालिग के भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की गई. एसपी अनुदीप सिंह ने तीनो बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया.
नाबालिग घर आई वापस
सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) विजय कुमार ने रविवार को इस मामले की पुष्टि की. SDPO ने बताया कि नाबालिग के भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 जुलाई की रात जमरी गांव से तीन अज्ञात लोगों ने उसकी बहन का अपहरण कर लिया. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस संदिग्ध जगहों पर छापेमारी कर रही थी. इसी बीच, नाबालिग घर लौट आई और शिकायतकर्ता ने पुलिस स्टेशन को उसके लौटने की जानकारी दी.
आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
SDPO ने बताया कि SIT के पुलिस अधिकारियों ने गोड्डा जिले में छापेमारी की और राजेश मरांडी, सुरेश हेम्ब्रम और हीरालाल टुडू को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान, तीनों ने घटना में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली. उनके खिलाफ अमरापाड़ा पुलिस स्टेशन में BNS की धाराओं 140(1) और 3(5) के तहत FIR (केस नंबर 59/26) दर्ज की गई और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
एसआईटी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार के अलावा पुलिस निरीक्षक अनूप रोशन भेंगरा, पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार सिंह, बुदीलाल मुर्मू, पप्पू कुमार, सुखदेव साहा, सहायक अवर निरीक्षक संतोल मुर्मू और निर्मल कुमार राय दलबल आदि शामिल थे.
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