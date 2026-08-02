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नाबालिग को बदमाशों ने बाइक से किया किडनैप, गोड्डा से तीन गिरफ्तार

पाकुड़: जिले के अमरापारा ब्लॉक से मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ ले गए. घटना की सूचना मिलते ही अमरापारा पुलिस हरकत में आ गई और बदमाशों के खिलाफ घेराबंदी की. पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए बदमाश लड़की को छोड़कर भाग खड़े हुए. उसके बाद युवती सकुशल अपने घर वापस आ गई.

आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन

नाबालिग के भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की गई. एसपी अनुदीप सिंह ने तीनो बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया.

जानकारी देते अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार (Etv Bharat)

नाबालिग घर आई वापस

सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) विजय कुमार ने रविवार को इस मामले की पुष्टि की. SDPO ने बताया कि नाबालिग के भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 जुलाई की रात जमरी गांव से तीन अज्ञात लोगों ने उसकी बहन का अपहरण कर लिया. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस संदिग्ध जगहों पर छापेमारी कर रही थी. इसी बीच, नाबालिग घर लौट आई और शिकायतकर्ता ने पुलिस स्टेशन को उसके लौटने की जानकारी दी.