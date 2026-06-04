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पश्चिम बंगाल का अलाउद्दीन झारखंड में देता था चोरी की वारदात को अंजाम, ऐसे पकड़ा गया शातिर आरोपी

पाकुड़: पश्चिम बंगाल का एक चोर गिरोह झारखंड के पाकुड़ जिले में चोरी की घटना को अंजाम देने का काम कर रहा था और हाल में ही महेशपुर थाना क्षेत्र के दमदमा गांव स्थित एक मकान में हजारों रूपये नगद एवं जेवर समेत कई सामान की चोरी हुई थी. इस मामले में पुलिस ने कांड अंकित करते हुए चोर को धर दबोचा और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. घटना की जानकारी एसपी अनुदीप सिंह ने पत्रकार सम्मेलन कर दी.

चोरी के बाद फरियादी ने दर्ज कराई थी शिकायत

एसपी अनुदीप सिंह ने बताया महेशपुर थाना क्षेत्र के दमदमा गांव में बीते 3 जून की देर रात्रि को रियाजुद्दीन शेख के मकान में अज्ञात अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था. चोरों ने 16 हजार 500 रूपये नगद, चांदी के कई जेवर सहित कई सामान चोरी किया था. घटना को लेकर रियाजुद्दीन शेख ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. मिली शिकायत पर पुलिस ने कांड संख्या 88/26 दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की.

जानकारी देते एसपी अनुदीप सिंह (ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया अलाउद्दीन शेख

एसपी ने मामले के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया. गठित टीम में शामिल अधिकारियो ने छापेमारी करके पश्चिम बंगाल के मुरारोई थाना क्षेत्र के बालीआरा निवासी अलाउद्दीन शेख को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ के क्रम में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की.