ETV Bharat / state

पाकुड में 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, चोरी का सामान सहित कई औजार भी बरामद

पाकुड़: नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक ऐसे गैंग के तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसने नगर पुलिस स्टेशन इलाके में चोरियों की घटना को अंजाम दिया था. पकड़े गए अपराधियों के पास से चोरी के जेवर, नगद रुपये व कई औजार बरामद किए गए हैं. यह जानकारी बुधवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.

सरकारी आवास में की गई थी चोरी

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि 30 दिसंबर की देर रात्रि को रेलवे कैंपस स्थित एक सरकारी आवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी शिकायत नगर थाने में रेलवे के सहायक अभियंता राणा प्रताप यादव ने दी थी. मिली शिकायत के आधार पर नगर थाना में कांड संख्या 330/25 दर्ज किया गया.

जानकारी देते अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)

तीन अपराधियों को पकड़ा गया

कांड के अनुसंधान के क्रम में एसपी को यह सूचना मिली कि जिला मुख्यालय के हरिणडांगा विद्यालय मैदान में तीन संदिग्ध लोग हैं. इस सूचना पर नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया. टीम में शामिल अधिकारियों और जवानों ने तीन अपराधियों को धर दबोचा.

तलाशी के क्रम में अपराधियों के पास के ताला तोड़ने के कई औजार मिले. पुलिस ने तीनों को थाने में लाकर पूछताछ की. पूछताछ के क्रम में तीनों ने रेलवे स्टेशन स्थित सरकारी आवास में चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की.