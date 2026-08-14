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पाकुड़ में सामान चोरी कर पश्चिम बंगाल में बेचने वाले गैंग का खुलासा, चार अपराधी गिरफ्तार

पाकुड़ पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

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पाकुड़ पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 8:17 PM IST

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पाकुड़ : नगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं के बाद चुराए गए सामानों को पश्चिम बंगाल में बेचने का काम एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह करता था. पुलिस की कार्रवाई में यह खुलासा हुआ है.

नगर थाना क्षेत्र के शहरकोल और मधपाड़ा में हुई चोरी की घटनाओं के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया था. इस एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों ने प्राप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चार अपराधियों को गिरफ्तार किया.

सामान चोरी कर पश्चिम बंगाल में बेचने वाले गैंग का खुलासा (Etv Bharat)

गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर दोनों स्थानों से चोरी के सामान भी बरामद किए गए. इसके साथ ही चोरी के सामान खरीदने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य, पश्चिम बंगाल के समशेरगंज थाना क्षेत्र निवासी रॉनी शेख को भी गिरफ्तार किया गया.

चोरी की घटनाओं के उद्भेदन और चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने पत्रकार सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि शहरकोल और मधपाड़ा में हुई चोरी की घटनाओं का मात्र दो दिन के अंदर उद्भेदन कर लिया गया है. बरामदगी में चोरी के बर्तन, नगद रुपये, सोने की अंगूठी तथा चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार शामिल हैं.

गिरफ्तार आरोपियों में रॉनी शेख, मो. इस्माइल हक, सागर मंडल और हबीब सुरज शेख ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. इनमें से रॉनी शेख, सागर मंडल और हबीब शेख का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है.

एसआईटी में पुलिस अधीक्षक सह नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता, पुलिस अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार, सन्नी सुप्रभात, अनंत साहा, मिथुन रजक, सुबल कुमार डे समेत अन्य अधिकारी शामिल थे. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के सफल उद्भेदन और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी के पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को पुरस्कृत किया जाएगा.

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