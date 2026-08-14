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पाकुड़ में सामान चोरी कर पश्चिम बंगाल में बेचने वाले गैंग का खुलासा, चार अपराधी गिरफ्तार

पाकुड़ : नगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं के बाद चुराए गए सामानों को पश्चिम बंगाल में बेचने का काम एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह करता था. पुलिस की कार्रवाई में यह खुलासा हुआ है.

नगर थाना क्षेत्र के शहरकोल और मधपाड़ा में हुई चोरी की घटनाओं के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया था. इस एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों ने प्राप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चार अपराधियों को गिरफ्तार किया.

सामान चोरी कर पश्चिम बंगाल में बेचने वाले गैंग का खुलासा (Etv Bharat)

गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर दोनों स्थानों से चोरी के सामान भी बरामद किए गए. इसके साथ ही चोरी के सामान खरीदने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य, पश्चिम बंगाल के समशेरगंज थाना क्षेत्र निवासी रॉनी शेख को भी गिरफ्तार किया गया.

चोरी की घटनाओं के उद्भेदन और चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने पत्रकार सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि शहरकोल और मधपाड़ा में हुई चोरी की घटनाओं का मात्र दो दिन के अंदर उद्भेदन कर लिया गया है. बरामदगी में चोरी के बर्तन, नगद रुपये, सोने की अंगूठी तथा चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार शामिल हैं.