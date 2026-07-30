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पाकुड़ पुलिस की गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 420 ग्राम गांजे के साथ एक गिरफ्तार

पाकुड़ पुलिस ने नशीले पदार्थो की खरीद-फरोख्त के खिलाफ छापेमारी करके 420 ग्राम गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है.

smuggler in Pakur police custody
पाकुड़ पुलिस की गिरफ्त में एक तस्कर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 7:20 PM IST

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पाकुड़: जिले में सदर प्रखंड के तिलभीट्टा गांव में नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया. छापेमारी के दौरान पुलिस ने गांजे के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जबकि अन्य लोग फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. उक्त जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव ने पत्रकार सम्मेलन में दी.

अफसर शेख की दुकान में 107 ग्राम गांजा बरामद

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि तिलभीट्टा गांव में अफसर शेख एवं गुलाब शेख की दुकान में गांजा एवं ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री हो रही है. सूचना पर एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया. दल में शामिल पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने अफसर शेख की दुकान में छापेमारी की तो 107 ग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने दुकानदार अफसर शेख को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि गुलाब शेख नाम के व्यक्ति की दुकान में भी गांजा की खरीद बिक्री हो रही है.

पुलिस ने जब्त किया 420 ग्राम गांजा (Etv Bharat)

गुलाब की दुकान से 313 ग्राम गांजा बरामद

दल में शामिल पुलिस अधिकारियों ने गुलाब शेख की दुकान से 313 ग्राम गांजा बरामद किया. कार्रवाई के दौरान गुलाब एवं उसके अन्य साथी फरार हो गए. एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अफसर शेख के खिलाफ मुफस्सिल थाने में कांड संख्या 102/26 एवं एनडीपीएस की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी

एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अफसर शेख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि गुलाब शेख सहित उसके दूसरे साथियों की गिरफ्तारी को लेकर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. एसडीपीओ ने बताया कि गांजा कहां से लाकर बेचता था और इस गिरोह में कौन-कौन लोग शामिल हैं? इसकी जांच की जा रही है.

नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री पर सख्त कार्रवाई

एसडीपीओ ने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अवैध रूप से कहीं भी नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री की जानकारी मिले तो पुलिस को सूचना दें, उनका नाम गुप्त रखा जायेगा. साथ ही सूचना देने वालों को पुलिस इनाम भी देगी. छापेमारी दल में एसडीपीओ के अलावा थाना प्रभारी मुफस्सिल गौरव कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अंशु कुमार, रामदुलार सिंह दलबल शामिल रहे.

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