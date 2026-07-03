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पाकुड़ में चोर गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने पश्चिम बंगाल में दी थी दबिश

पाकुड़: पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से चोरी का सामान और उपयोग में लाये गये वाहन एवं उपक्रम को बरामद किया है. चोरों की गिरफ्तारी एवं चोरी के सामान की बरामदगी की जानकारी एसपी अनुदीप सिंह ने पत्रकार सम्मेलन में दी.

चोरी की घटना पर लगाम लगाने के लिए SIT घटित

एसपी अनुदीप सिंह ने बताया शहरी क्षेत्र में घट रही चोरी की घटना को लेकर नगर थाना कांड संख्या 139, 155, 159 व 160/26 का अनुसंधान एवं उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में किया गया. गठित टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने छानबीन शुरू की और इस क्रम में अपराधियों का सुराग मिला.

घरों से चोरी करने वाले चार गिरफ्तार (Etv Bharat)

पुलिस पदाधिकारियों की टीम ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक थाना क्षेत्र के सूजापुर, बड़ानगर एवं हासग्राम में छापेमारी की और जयदुल शेख, शरीफ शेख, ईशा शेख एवं रोयस मिर्जा को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता कबूल की.