पाकुड़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, साहिबगंज से पकड़ा गया आरोपी

पाकुड़: जिले के सिमलौंग ओपी क्षेत्र में नाबालिग लड़की से हथियार के दम पर दुष्कर्म की वारदात हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उक्त जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने गुरुवार को दी.

9 अक्टूबर को नाबालिग अपने घर से कहीं जा रही थी, तभी सुनसान रास्ते में आरोपी मंजू मड़ेया ने हथियार का भय दिखाकर उसे जबरन सुनसान वाले इलाके में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी. जिसके बाद पीड़िता के परिजन सिमलौंग ओपी पहुंचे और घटना की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आउटपोस्ट में कांड संख्या 57/25 और बीएनएस की धारा 65 (2) व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है: दयानंद आजाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी

पकड़ा गया दुष्कर्म का आरोपी (Etv Bharat)

एसपी निधि द्विवेदी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है. गठित टीम में शामिल एसडीपीओ के अलावा ओपी प्रभारी अरविंद कुमार राय, सहायक अवर निरीक्षक मुकेश कुमार, मृत्युंजय कुमार पाठक ने दलबल सहित संभावित ठिकानों पर छापेमारी की लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला.