पाकुड़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, साहिबगंज से पकड़ा गया आरोपी

पाकुड़ पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को साहिबगंज जिले से गिरफ्तार किया है.

Concept Image
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read
पाकुड़: जिले के सिमलौंग ओपी क्षेत्र में नाबालिग लड़की से हथियार के दम पर दुष्कर्म की वारदात हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उक्त जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने गुरुवार को दी.

9 अक्टूबर को नाबालिग अपने घर से कहीं जा रही थी, तभी सुनसान रास्ते में आरोपी मंजू मड़ेया ने हथियार का भय दिखाकर उसे जबरन सुनसान वाले इलाके में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी. जिसके बाद पीड़िता के परिजन सिमलौंग ओपी पहुंचे और घटना की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आउटपोस्ट में कांड संख्या 57/25 और बीएनएस की धारा 65 (2) व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है: दयानंद आजाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी

पकड़ा गया दुष्कर्म का आरोपी (Etv Bharat)

एसपी निधि द्विवेदी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है. गठित टीम में शामिल एसडीपीओ के अलावा ओपी प्रभारी अरविंद कुमार राय, सहायक अवर निरीक्षक मुकेश कुमार, मृत्युंजय कुमार पाठक ने दलबल सहित संभावित ठिकानों पर छापेमारी की लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला.

जिसके बाद टीम को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी साहेबगंज जिले में छुपा हुआ है. इसी सूचना के आधार पर साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

