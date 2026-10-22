पाकुड़ में विवाहिता के साथ दुष्कर्म, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

पाकुड़ में विवाहिता के साथ दुष्कर्म, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
पाकुड़ में विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है.
Published : October 22, 2026 at 12:37 AM IST
पाकुड़: जिले के मालपहाड़ी आउट पोस्ट क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने में आया है. पीड़िता की शिकायत पर आउटपोस्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. घटना की पुष्टि ओपी प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने की है.
पीड़िता द्वारा शोर मचाने के बाद मौके से भागा आरोपी
पीड़िता द्वारा थाने को दी गई शिकायत के मुताबिक, वह अपने घर में अकेली थी और गौरीपुर गांव निवासी राहुल मंडल घर में जबरन घुस गया और दुष्कर्म का प्रयास किया. पीड़िता द्वारा शोर मचाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी.
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ मालपहाड़ी आउटपोस्ट पहुंची और राहुल मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर पुलिस ने कांड संख्या 239/26 दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है. इधर, मामले की जानकारी मिलते ही एसपी अनुदीप सिंह ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है.
एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने छापेमारी कर आरोपी राहुल मंडल को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्त राहुल मंडल ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है.
पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है: विवेक कुमार, थाना प्रभारी
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