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पाकुड़ में विवाहिता के साथ दुष्कर्म, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

थाना मालपहाड़ी आउट पोस्ट, पाकुड़ ( Etv Bharat )

पाकुड़: जिले के मालपहाड़ी आउट पोस्ट क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने में आया है. पीड़िता की शिकायत पर आउटपोस्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. घटना की पुष्टि ओपी प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने की है.

पीड़िता द्वारा शोर मचाने के बाद मौके से भागा आरोपी