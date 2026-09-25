पाकुड़ में आपसी विवाद के चलते नाबालिग की हत्या, पुलिस ने नदी से निकाला शव, आरोपी गिरफ्तार
पाकुड़ में आपसी विवाद के चलते में नाबालिग की हत्या करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : September 25, 2026 at 5:28 PM IST
पाकुड़: जिले में आपसी विवाद के चलते में नाबालिग की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. घटना के हिरणपुर थाना क्षेत्र के नयाग्राम गांव की है. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कांड संख्या 71/26 दर्ज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव ने पत्रकार सम्मेलन कर दी.
नाबालिग के गायब होने के बाद गठित हुई SIT
एसडीपीओ कुमार गौरव ने बताया कि 23 सितंबर को हिरणपुर थाना क्षेत्र के नयाग्राम गांव के 13 साल के दीनानाथ सिंह के गायब रहने की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने कांड अंकित किया और एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया.
पुलिस द्वारा शुरू हुई नाबालिग की खोज
एसआईटी में शामिल पुलिस पदाधिकारियों ने छानबीन शुरू की तो पुलिस को यह पता चला कि नाबालिग की हत्या करके उसके शव को नदी में फेंक दिया है. जिसके बाद पुलिस ने नदी में गोताखोर एवं ग्रामीणों की मदद से खोजबीन शुरू की, लेकिन जब शव का पता नहीं चला तो NDRF की टीम को सूचना दी गई.
नदी से पुलिस ने बरामद किया शव
एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने मंगलापाड़ा गांव की एक नदी से शव को बरामद कर लिया. जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि पड़ोस में रहने वाले मनोज कुमार नाम के शख्स से नाबालिग के परिजन से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और हाल में ही टेम्पो पार्किंग को लेकर भी विवाद हुआ था.
हत्या में प्रयुक्त टेम्पो भी बरामद
जानकारी के बाद पुलिस ने मनोज कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई. एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस मामले का अनुसंधान जारी है. एसडीपीओ ने बताया कि मनोज की गिरफ्तारी के साथ साथ जिस टेम्पो में नाबालिग की हत्या की थी, उसे भी जब्त कर लिया है.
एसआईटी का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव कर रहे थे, जबकि टीम में हिरणपुर थाना प्रभारी विनय कुमार के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक विवेक कुमार, बलवंत दुबे, गौतम दास, अनिल पंडित, अमरजीत मिश्रा, पप्पू कुमार, सहायक अवर निरीक्षक रविन्द्र सिंह, ज्योतिष चौधरी दलबल शामिल थे.
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