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पत्नी की हत्या कर फरार चल रहा आरोपी पति आया पुलिस के शिकंजे में, निशानदेही पर मर्डर वेपन भी बरामद

पाकुड़ में हत्या के एक मामले में फरार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है.

Murder case in Pakur
पाकुड़ पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 5:41 PM IST

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पाकुड़: जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के सामपुर गांव में अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हथिया हेंब्रम को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. यह जानकारी थाना प्रभारी विवेक कुमार ने दी. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी जब्त कर लिया है.

लिट्टीपाड़ा थाना प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि बीते दिनों हथिया हेंब्रम ने अपनी पत्नी मायनो मरांडी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया था. मामले में मृतका के पुत्र के बयान पर थाने में कांड संख्या 43/26 व बीएनएस 103 (1) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान कर रही थी.

हत्यारोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसपी अनुदीप सिंह के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी. एसआईटी में शामिल पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने छापेमारी की और लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र से ही हत्यारोपी हथिया हेंब्रम को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार हत्यारोपी हथिया की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए कुल्हाड़ी को भी जब्त किया गया. गिरफ्तार हत्यारोपी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक विवेक कुमार, अनिल कुमार पंडित, मोतीलाल मिश्रा, सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार मंडल, तकनीकी शाखा प्रभारी और पुलिस जवान शामिल थे.

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MURDER CASE IN PAKUR
PAKUR POLICE GOT SUCCESS
पाकुड़ में हत्या
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