ETV Bharat / state

पाकुड़ के रेलयात्रियों को जल्द मिलेगी वंदे भारत ट्रेन: निशिकांत दुबे

पाकुड़: जिला के रेलयात्री अब वंदे भारत ट्रेन में सफर कर सकेंगे. वंदे भारत ट्रेन भागलपुर से सुबह खुलेगी और पाकुड़ होते हुए हावड़ा जाएगी. वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज पाकुड़ रेलवे स्टेशन में होगा. इसके लिए रेलवे ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है जल्द ही इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तिथि भी तय हो जाएगी. ये बातें भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पत्रकार सम्मेलन में कहीं.

वाशिंग पिट के कारण ट्रेनें नहीं मिल पाईं थी- निशिकांत दुबे

सांसद ने कहा कि पाकुड़ रेलयात्रियों को दिल्ली, पंजाब और मुंबई के लिए सीधी ट्रेन की डिमांड काफी दिनों से है और रेलमंत्री ने इस पर संज्ञान भी लिया है और जल्द ही इसका निदान हो जाएगा. सांसद ने कहा कि पाकुड़ में पानी की काफी समस्या है और वाशिंग पिट नहीं रहने के कारण लंबी दुरी की ट्रेनें नहीं मिल पाईं थी.

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का बयान (Etv Bharat)

सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यहां वाशिंग पिट तैयार हो इसके लिए प्रयास किये जाएंगे. उन्होंने कहा कि पाकुड़ से गोड्डा के लिए रेल लाइन स्वीकृत है और इस लाइन के बिछ जाने से ट्रेनों का आवागमन बढ़ेगा और पाकुड़ एक मॉडल रेलवे स्टेशन बन जाएगा.

डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है- गोड्डा सांसद