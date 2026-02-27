ETV Bharat / state

पाकुड़ नगर परिषद अध्यक्ष पद पर सबरी पाल की जीत, झामुमो समर्थित प्रत्याशी सेलिना को 2353 वोटों से हराया

पाकुड़ नगर परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सबरी पाल को जीत का सर्टिफिकेट देते अधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )