पाकुड़ नगर परिषद अध्यक्ष पद पर सबरी पाल की जीत, झामुमो समर्थित प्रत्याशी सेलिना को 2353 वोटों से हराया
पाकुड़ नगर परिषद को नया अध्यक्ष मिल गया है. यहां अध्यक्ष पद पर सबरी पाल ने जीत दर्ज की हैं.
Published : February 27, 2026 at 3:53 PM IST
पाकुड़: कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में मतों की गिनती पूरी हो गई है. पहले चरण में 21 वार्डों के वार्ड पार्षदों की गिनती हुई. उसके बाद दूसरे चरण में शांतिपूर्ण तरीके से अध्यक्ष पद के डाले गए वोटों की गिनती हुई. मतगणना के उपरांत सबसे पहले 21 वार्ड के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों को प्रमाण पत्र प्रेक्षक की मौजूदगी में अधिकारियों ने सौंपा.
नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों के बीच प्रमाण पत्र वितरण के बाद अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाली सबरी पाल को प्रमाण पत्र दिया गया. पाकुड़ जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सबरी पाल को 7816 मत मिले हैं, दूसरे स्थान पर झामुमो समर्थित प्रत्याशी शेख सेलिना सुलताना को 5463 वोट और तीसरे स्थान भाजपा समर्थित उम्मीदवार संपा साहा रहीं, संपा साहा को कुल 3730 मत मिले हैं. सबरी पाल ने झामुमो समर्थित शेख सेलिना सुलताना को 2353 मतों से पराजित किया. जबकि कांग्रेस समर्थित मोनिता कुमारी को 1034, वाम दल समर्थित प्रत्याशी मुकुल भट्टाचार्य को 491 वोट, रीता देवी को 1040 मत, सीमा सोनी भगत को 1138 वोट, मीता पांडेय को 589 वोट, पूनम देवी को 949 वोट और ज्योति दुबे को 584 मत प्राप्त हुआ है.
वार्ड चुनाव का परिणाम
|वार्ड
|विजेता/वोट
|रनरअप/वोट
|वार्ड संख्या 1
|मिथुन मरांडी/353
|रतन सरदार/215
|वार्ड संख्या 2
|उज्जवल हाड़ी/486
|अमित हाजरा/298
|वार्ड संख्या 3
|किरण लाल कापड़ी/376
|शकील अंसारी/354
|वार्ड संख्या 4
|रुपाली सरकार/694
|रूमकी मंडल/366
|वार्ड संख्या 5
|राणा ओझा/398
|मनमोहन भगत/109
|वार्ड संख्या 6
|राखी सरदारीन/365
|सुमित्रा सरदारीन/361
|वार्ड संख्या 7
|पूनम देवी/629
|इति दुबे/236
|वार्ड संख्या 8
|अनिकेत गोश्वामी/629
|अजहर आलम/263
|वार्ड संख्या 9
|विमल चंद्र राउत/557
|चंदना घोष/288
|वार्ड संख्या 10
|गुड्डू भगत/468
|साधन रजक/242
|वार्ड संख्या 11
|निभा देवी/497
|चैताली सिंह/231
|वार्ड संख्या 12
|भीम सिंह/455
|टोनी मंडल/242
|वार्ड संख्या 13
|असलम अंसारी/583
|ओम प्रकाश साह/338
|वार्ड संख्या 14
|मुस्ताक अंसारी/603
|मो. रियाज/333
|वार्ड संख्या 15
|चंचल सिंह/433
|प्रेमशीला देवी/407
|वार्ड संख्या 16
|रियाज अंसारी/526
|श्याम कुमार भगत/457
|वार्ड संख्या 17
|आलमगीर अंसारी/477
|मो. नवाज/407
|वार्ड संख्या 18
|कृष्णा शर्मा/679
|प्रीति दास/451
|वार्ड संख्या 19
|तनु दास/475
|माधुरी मंडल/385
|वार्ड संख्या 20
|चीनू बीबी/455
|फिरदौसी खातून/417
|वार्ड संख्या 21
|राबिया बेवा/386
|सलीमा बेगम/309
जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा करूंगीः सबरी पाल
जीत के उपरांत नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष सबरी पाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह जीत नगर परिषद क्षेत्र की जनता की जीत है. उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता शहर में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराना है. नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने मुझे मौका दिया है और चुनाव से पहले मैंने जो भी वादे किए थे, उसे जल्द पूरा करूंगी.
बता दें कि पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा उपाध्यक्ष संपा साहा पार्टी समर्थित प्रत्याशी थीं, जबकि भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सबरी पाल पार्टी के निर्णय के खिलाफ चुनाव मैदान में थीं. वहीं झामुमो समर्थित प्रत्याशी शेख सेलिना सुलताना, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मोनिता कुमारी और वामपंथ समर्थित प्रत्याशी मुकुल भट्टाचार्य सहित कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थीं.
भाजपा ने अपनी ही पार्टी के महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष संपा साहा को अपना समर्थन दिया था और जिससे नाराज होकर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सबरी पाल चुनावी मैदान में कूदी थीं. सबरी पाल के चुनावी मैदान में आने से बाजार में सबरी पाल की चर्चा होने लगी. संपा के पक्ष में प्रचार करने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पाकुड़ पहुंचे थे और नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने-बुझाने के साथ ही पदयात्रा की थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा और सबरी पाल चुनावी मैदान में डटी रहीं और जीत दर्ज की.
